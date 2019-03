Windräder im Reinhardswald: Kritik an Exklusiv-Infos zu Windparks

Windparkplaner in der Kritik

+ © Ge rd Henke Fordern offene Infopolitik der Windparkplaner: Die FWG-Politiker Dr. Bärbel Mlasowsky und Gerhard Niemeyer. © Ge rd Henke

„Die Planungen zur Umsetzung des Windparks Reinhardswald schreiten voran.“ Das hat die Windpark Reinhardswald Verwaltungsgesellschaft mbH (WPRW) am Montag Kreistagsabgeordneten, Stadtverordneten und Gemeindevertretern in einem Brief mitgeteilt.