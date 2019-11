Wintervarieté in Calden: 25. Saison in der Konzertscheune beginnt

Das Wintervarieté in der Konzertscheune feiert am Donnerstag Premiere. Seit 25 Jahren organisiert Berthold Braun das unterhaltsame Programm.

Gerade mal sechs Gäste kamen beim Start des Wintervarietés in die Caldener Konzertscheune. Das war im Winter 1995, blickt Berthold Braun zurück. Damit das nicht auffiel, wusste sich der rührige Varieté-Chef zu helfen: Er „verpflichtete“ die Fußballmannschaft aus dem Nachbardorf Meimbressen.

Die Fußballer verstärkten unauffällig das Publikum. Sie hatten ihren Spaß an dem Abend, genauso wie die wenigen zahlenden Gäste. Das Varieté-Erlebnis sprach sich aber rum – und die Besucher kamen fortan in großer Zahl. Sein Trick sei gar nicht aufgefallen, erzählt Braun augenzwinkernd. Jetzt ist der Varieté-Chef mit den Vorbereitungen für die 25. Spielzeit voll beschäftigt: Am Donnerstag, 28. November, hat das neue Programm in der Konzertscheune in Ehrsten Premiere. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. 27 Shows an 23 Tagen werden vorbereitet.

Über mangelnde Nachfrage braucht sich Berthold Braun schon seit Langem nicht mehr zu beklagen. Im Gegenteil: Das Caldener Wintervarieté wird seit vielen Jahren geschätzt. Andere Varietés in der Region haben später geöffnet, aber schon wieder zugemacht. Der Erfolg liegt vielleicht an der Atmosphäre der Konzertscheune: Die aufwendige Dekoration wird alljährlich liebevoll neu gestaltet, der Chef empfängt die Gäste persönlich. Beim Programm legt Braun Wert darauf, dass die Zuschauer einen „tollen Abend erleben“. Das gestaltet er gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Peter Dams so, dass es mit dem Vorjahresprogramm nicht vergleichbar ist.

Geplant war früher etwas ganz anderes. Freizeitmusiker Braun, der immer noch spielt, wollte eigentlich Instrumente verkaufen. Die Konzertscheune sah er als zusätzlichen Werbegag. Das 1991 eröffnete Musikhaus gibt es längst nicht. Die Konzertscheune ist ganzjährige buchbar. Wenn es nicht gerade im November und Dezember Varieté gibt, können dort beispielsweise Hochzeiten oder Betriebsfeste gefeiert werden. „Die Nebenidee war die gute Idee. Aber das wussten wir damals nicht,“ erzählt Braun.

Erst mal steht jetzt das Wintervarieté an. Fans können sich aber die Osterzeit 2020 vormerken. Dann heißt es in der Konzertscheune „Hoch die Eier“. Brass for Fun, Andi Steil und der künstlerische Leiter Brian O’´Gott – mit bürgerlichem Namen Peter Dams – wollen ihre „frohe Botschaft“ präsentieren. Sie gestalten einen musikalischen Abend mit Comedy.

Infos und Karten für die Oster-Comedy gibt es ab 9. Dezember unter konzertscheune.de

Für einige Spieltage gibt es bereits rege Nachfrage nach Karten. Gespielt wird in der Konzertscheune bis Silvester donnerstags bis samstags ab 20 Uhr und sonntags ab 19 Uhr. Diese Sonderspieltage gibt es: Sonntag, 8. Dezember, 14.30 Uhr (Familiennachmittag); an Weihnachten, 25. Dezember, ab 10.30 Uhr Brunch & Show, am 26. Dezember ab 15 Uhr eine zusätzliche Show sowie an Silvester ab 15 Uhr eine weitere Zusatzshow.

Der Eintritt an den meisten Spieltagen kostet für Erwachsene 32,90 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 21,50 Euro. Am Familiennachmittag (8. Dezember) kostet der Eintritt 21,50 Euro pro Person. Sonntags sowie am 19., 20. und 21. Dezember kostet der Eintritt 29,50 Euro. Zur Show am Sonntag, 1. Dezember, kostet der Eintritt mit (vorzulegender) HNA-Abo-Bonus-Card 29,50 Euro. An der Konzertscheune gibt es kostenlose Parkplätze.

Die Gäste

Fabien Kachev ist Frankreichs gekrönter König seines Fachs. Wortlos, nur mit Gestik und Mimik erzählt er dreidimensionale Comics, die in sich so schlüssig wirken, dass sie in ihrer Intensität kaum zu steigern sind. In seinen Miniaturen zieht Kachev über so ziemlich alles und jeden her. Doch niemand würde sich dadurch gestört fühlen. Im Gegenteil, die Gäste suchen sich in diesen Figuren – und finden sich auch tatsächlich wieder.

Svetlana Belova aus der Ukraine erweckt mit ihrer Darbietung eine uralte Zirkuskunst wieder zum Leben: die Kontorsion. Gummigleich und hinreißend verbiegt sie ihren Körper in Positionen, die dem Betrachter unerreichbar erscheinen. Lupenreine Kontorsion mit Elementen des Balancierens verbindet sie in einer zauberhaften Choreographie. Dieser Vorstellung können sich niemand entziehen, sagt Berthold Braun.

Der Zauberer Alexander Lehmann aus Nürnberg steht für magische, witzige und erstaunliche Momente, die lange in Erinnerung bleiben sollen. Seine Moderation gilt als kunstvoll durchdacht, sein Humor als sympathisch und clever. Lehmann liebt die Zauberkunst und interpretiert sie auf seine Weise neu. Alexander Lehmann steht für Veranstaltungen, die überraschen und neuen Wind in die Zauberszene bringen, kündigt Braun an.