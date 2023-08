Betreuung eines Fünfjährigen sorgt für Probleme in der Kita: Wo ist der richtige Platz für Lewis?

Von: Natascha Terjung, Daria Neu

Die Familie wünscht sich die beste Lösung: Lewis Hönig (links) hat Autismus und Epilepsie. Für seine Mutter Milena, Schwester Freya und Vater Marcus ist das im Alltag eine große Herausforderung. © Annika Beckmann, Archivfoto: Thomas Thiele

Die Eltern eines fünfjährigen Jungen mit Autismus und Epilepsie wünschen sich eine gute Kita-Betreuung für ihren Sohn in Hofgeismar. Doch dies stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen.

Hofgeismar – „Wir werden bestraft, weil wir ein behindertes Kind haben.“ So beschreibt Marcus Hönig die momentane Gefühlslage seiner Familie, denn: Sein fünfjähriger Sohn Lewis sei kürzlich per Magistratsbeschluss aus dem Integrativen Kindergarten an der Adolf-Häger-Straße in Hofgeismar ausgeschlossen worden.

Der Grund: Seit Sommer vergangenen Jahres seien bei Lewis „zunehmend selbst- und fremdgefährdende Tendenzen sichtbar“, heißt es im Brief des Magistrats an die Eltern (die Unterlagen liegen der Redaktion vor). Für seine Betreuung sei ein deutlich erhöhter Betreuungsschlüssel nötig – das sei so in der Kindertagesstätte in Hofgeismar nicht zu leisten, heißt es.

Lewis wurde zunächst von Integrationskraft betreut

Lewis hat Autismus und Epilepsie, ist deshalb zu 70 Prozent schwerbehindert und hat Pflegestufe 3. Seit August des vergangenen Jahres ging er täglich drei Stunden vormittags in den Kindergarten in Hofgeismar. Er wurde dort intensiv von einer Integrationskraft betreut, der Landkreis Kassel unterstützte den Kindergarten für die Betreuung von Lewis im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einer Pauschale in Höhe von 19 125 Euro – bis die Eltern im Juni vom Magistrat der Stadt Hofgeismar den Ausschluss aus dem Kindergarten zum 31. Juli per Post bekommen hätten, erzählt Hönig. Dass ihr Sohn und sein Kindergartenplatz Thema der Magistratssitzung am 8. Mai waren, wussten die Eltern nicht, sagt Marcus Hönig.

Chris Dworak, Hauptamtsleiter der Stadt Hofgeismar, nimmt auf HNA-Anfrage Stellung zur Kritik der Familie. Die Stadt stehe als Trägerin des Kindergartens intensiv mit den Erzieherinnen vor Ort im Austausch. „Zunächst einmal ist es ganz wichtig zu sagen, dass Lewis den Erzieherinnen sehr ans Herz gewachsen ist“, sagt Dworak.

Ausschluss des Jungen sei nicht das Ziel gewesen

Mitnichten habe man den Jungen ausschließen wollen. Aber: „Das Problem des Personalmangels führt zu Engpässen bei der Betreuung“, erklärt der Hauptamtsleiter. Lewis brauche diese intensive Betreuung. Aufgrund seiner Erkrankung gebe es ansonsten erhebliche Schwierigkeiten. „Sowohl mit Blick auf Lewis als auch mit Blick auf die anderen Kinder und die Erzieherinnen mussten wir eine Lösung suchen.“ Daher sei man zu dem Magistratsbeschluss gekommen.

Chris Dworak Hauptamtsleiter © Thomas Thiele

Eltern gingen mithilfe eines Anwalts gegen Beschluss vor

Die Idee sei gewesen, den Jungen in den Kindergarten an seinem Wohnort in Grebenstein wechseln zu lassen. Ein Kindergartenwechsel hätte sich für das Kind aber ebenfalls schwierig gestaltet. In Grebenstein gibt es keinen Rückzugsort für Lewis, berichtet Familienvater Hönig. „Wir wissen, dass Kita-Plätze rar sind.“ Doch Lewis habe genau wie jedes andere Kind ein Recht auf einen Platz im Kindergarten. Daher wollten die Eltern den Magistratsbeschluss nicht auf sich sitzen lassen und gingen schließlich mithilfe eines Anwalts gegen den Beschluss vor.

Das Ergebnis: Nun darf Lewis den Kindergarten qua Gerichtsbeschluss wieder besuchen. „Gegen die Entscheidung des Gerichts wollen wir uns überhaupt nicht wehren“, sagt Chris Dworak. Dennoch sehe er im Fall Lewis ein großes Problem mit Blick auf die Kommunikationsbereitschaft der Eltern.

„Eine offene und kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Betreuerinnen ermöglicht den Kindern auf beste Weise, dass sie sich in ihrem sozialen Umfeld der Kita wohlfühlen können.“ Diese Zusammenarbeit sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Aufgrund von Lewis’ hoher Begabung in einigen Bereichen sei auch die Möglichkeit einer frühzeitigen Einschulung besprochen worden. Dies sei von den Eltern ebenfalls gänzlich abgewiesen worden.

Lewis benötigt einen geregelten Tagesablauf

„Für Lewis ist der regelmäßige Besuch im Kindergarten wichtig“, sagt Marcus Hönig. Das hänge mit seiner Erkrankung zusammen. Der Fünfjährige brauche aufgrund seiner Autismus-Erkrankung einen festen Tagesablauf, dazu gehöre auch der Kindergartenbesuch.

Trotzdem sei es für Lewis nicht immer einfach im Kindergarten gewesen. Soziale Kontakte zu knüpfen falle ihm schwer. Meist habe er wegen der hohen Lautstärke im Kindergarten Kopfhörer getragen. Weil er eine Sprachentwicklungsstörung habe, falle es ihm manchmal schwer, sich zu äußern. Wird er nicht verstanden, kann er auch mal wütend werden, erklärt Marcus Hönig. „Sein aggressives Verhalten richtet sich aber nicht absichtlich gegen Menschen.“

Eins-zu-Eins Betreuung in Aussicht

Vonseiten des Autismus Therapie und Beratungszentrums in Kassel (ATB) wurde dem Kindergarten in Hofgeismar jetzt Unterstützung angeboten. Auch nach mehreren Gesprächen zwischen den Eltern, dem Kindergarten und dem Landkreis habe sich zunächst nicht viel geändert. Hönig: „Die Fronten hatten sich verhärtet.“ Bis vor einigen Tagen.

Denn: Laut der Stadt Hofgeismar hat sich nach dem Gerichtsbeschluss nun eine sehr hoffnungsvolle Möglichkeit ergeben: „Das ATB hat in Aussicht gestellt, das Kind in einer Eins-zu-Eins-Betreuung in der Kindertagesstätte zu betreuen.“ Unter den bisherigen Voraussetzungen seien die Erzieherinnen an ihre Grenzen gestoßen. Wenn nun aber wirklich eine Kraft, die vom ATB gestellt werde, täglich vor Ort ist, sei die Herausforderung zu stemmen. (Natascha Terjung/Daria Neu)

Autismus und Epilepsie Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung. Schwierigkeiten treten vor allem im sozialen Umgang mit Mitmenschen, in der Kommunikation und in sich wiederholenden und stereotypen Verhaltensweisen auf. Epileptische Anfälle sind kurzzeitige Funktionsstörungen des Gehirns. Sie treten in der Regel schlagartig auf und sind nach wenigen Sekunden bis Minuten wieder beendet. Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Nervensystems.