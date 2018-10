Zwei Motorradfahrer bei Unfällen getötet

Dörnberg/Borgentreich. Zwei Motorradfahrer sind bei Unfällen am Wochenende in der Region ums Leben gekommen.

Ein Motorradfahrer aus Habichtswald starb am Freitagabend bei einem Unfall auf der B 251. Der 56-Jährige fuhr laut Polizei gegen 18.50 Uhr von Kassel in Richtung Dörnberg. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Unfallursache war nach Angaben der Polizei noch unbekannt.

Der 51-jährige Autofahrer aus Darmstadt wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Kassel eingeliefert. Die Bundesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Am Samstag gegen 11 Uhr nahm ein Autofahrer beim Einbiegen auf die B 241 bei Borgentreich (Kreis Höxter) einem 55-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Der schwerverletzte Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel geflogen. Dort erlag der Mann aus Buxtehude am Abend seinen Verletzungen.

Die Lebensgefährtin des Opfers, die auf ihrem Motorrad hinter ihm fuhr, kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Auch der Autofahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch dort war die Bundesstraße während der Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt. (mcj/ber)

