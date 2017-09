Online-Voting: Diemelsee ist der beliebteste See in Hessen

Auf Platz eins: Im Online-Portal „Seen.de“ wählten die Feriengäste den Diemelsee zum beliebtesten See in Hessen, bundesweit kam er auf Rang sechs. Die Tourist-Info ist stolz auf den Erfolg.

Diemelsee. Der Diemelsee ist der beliebteste See Hessens. Bei der diesjährigen Aktion "Dein Lieblingssee" des Online-Portals "Seen.de" wählten ihn die Feriengäste auf Platz eins. Auch bundesweit ist der Diemelsee unter den Top Ten vertreten: Er kommt auf den beachtlichen Rang sechs.

„Wir sind sehr stolz darauf“, erklärt der Leiter der Diemelseer Tourist-Information, Klaus Hamel. Anders als andere Regionen habe es in Diemelsee keinerlei Marketingaktionen gegeben, daher sei das gute Ergebnis umso höher zu werten: „Die Gäste haben entschieden.“ Es sei eine Bestätigung dafür, „dass wir gut aufgestellt sind“.

„Seen.de“ ist ein Internet-Portal, in dem sich alle Seen präsentieren können, auch die Diemelseer Touristiker nutzen es für ihr Marketing. Zieht es Urlauber ans Wasser, können sie sich per Mausklick schnell einen Überblick über Angebote verschaffen.

Jedes Jahr findet die Wahl des „Lieblingssees“ statt. Zur Auswahl standen mehr als 2000 deutsche Seen. Fast 100 000 Stimmen wurden nach Angaben des Portals abgegeben. Diese Abstimmung sei durchaus repräsentativ, betont Hamel. Da werde „nichts getürkt“.

Gerade über Facebook habe es positive Rückmeldungen und Gratulationen von Gästen gegeben, berichtet er. Das Ergebnis habe sie bestärkt, dass sie ihren Urlaub in einer wunderbaren Region verbracht hätten. Und der Diemelsee habe noch vor berühmten Konkurrenten wie dem bayerischen Chiemsee, dem Müritz-See in Mecklenburg-Vorpommern oder dem Steinhuder Meer gelegen. „Das ist aller Ehren wert“, findet Hamel.

Und noch eins freut ihn: In der hessischen Wertung kamen der Edersee auf Platz zwei und der Twistesee auf Rang drei. „Auf dieses Ergebnis kann der gesamte Landkreis stolz sein“, kommentiert Hamel. Sein Team bekommt demnächst noch eine Urkunde von „Seen.de“ überreicht.

Auf Platz eins in der deutschen Wertung kam übrigens der Kleine Brombachsee in Bayern, gefolgt vom Scharmützelsee in Brandenburg und dem Bodensee.