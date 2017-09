100 Kilometer bis zum Edersee: Dejan Kovacevic lief für kranke Kinder

Ederbringhausen. Trotz Wadenkrämpfen, Regenschauern und nassen Klamotten hat er es geschafft: Dejan Kovacevic ist zu Gunsten der Wiesbadener Bärenherz-Stiftung für schwerstkranke Kinder an einem Tag von seinem Heimatort Kleingladenbach im Kreis Marburg Biedenkopf bis zur Edersee-Sperrmauer gelaufen.

Rund 14 Stunden – eine Stunde länger als ursprünglich geplant – haben der 43-Jährige und seine Mitstreiter für den 100 Kilometer weiten „Charityrun Ederlake“ durch das Obere Edertal und das Frankenberger Land gebraucht, an dem sich streckenweise bis zu 18 Läufer beteiligt hatten (siehe auch www.charityrun-ederlake.de).

„Am Ziel haben wir uns in den Armen gelegen“, sagte der zweifache Familienvater, der die letzte Etappe mit seinem Freund Patrick Oswald zurückgelegt hatte – angespornt von Müjdat Celik, der die Läufer auf dem Fahrrad begleitet hatte. „Es hätte aber auch kein Kilometer mehr sein dürfen“, räumte er ein. „Die letzten 25 Kilometer haben wir uns sehr gequält und immer wieder geschrien: Wann kommt die verdammte Sperrmauer?“

Nach einer Regenpause in Ederbringhausen seien sie in nassen Klamotten weitergelaufen und zudem habe er kurz vor Herzhausen schlimme Wadenkrämpfe bekommen. „Wir haben uns dann bei jedem weiteren Kilometer selbst angefeuert und uns Witze erzählt“, sagt er. Aufgeben sei aber nie eine Option gewesen.

An der Sperrmauer seien sie von Familienangehörigen und Freunden sowie den beiden Extremläufern Felix Baiker und Susanne Kraus, die sich unterwegs von der Läufergruppe abgesetzt und an die Spitze gesetzt hatten, empfangen worden.

Den Edersee habe er sich als Ziel ausgesucht, weil er dort regelmäßig auch mit seiner Familie hinfahre, so Kovacevic. Bereits in Frankenberg habe sich „die Spreu vom Weizen“ im Läuferfeld getrennt. Er sei allerdings auch auf froh gewesen, dass er sich auf der letzten Etappe um keinen mehr habe Gedanken machen müssen und sich ganz auf sich selbst habe konzentrieren können. „Ich bin schließlich vorher noch nie weiter als 60 Kilometer am Stück gelaufen. Patrick höchstens 50 Kilometer“, sagte der gebürtige Biedenkopfer.

Und obwohl „jetzt erstmal Muskelkater“ angesagt sei und sein Freund Patrick Oswald „an jedem Zeh eine Blase“ habe, wie Dejan Kovacelic gegenüber unserer Zeitung sagte, ist der Extremläufer sehr stolz, denn immerhin sind mit Unterstützung durch Mitorganisator Michel Costi weit über 10.000 Euro an Spenden zugunsten der Bärenherz-Stiftung zusammengekommen.

Dejan Kovacevic, der nach einer kurzen Trainingspause in wenigen Tagen am 24-Stunden-Lauf in Stuttgart teilnehmen will, schmiedet derweil schon wieder neue Pläne: Entweder will er einen weiteren Benefizlauf über eine Distanz von 600 Kilometern in sechs Tagen in Angriff nehmen oder „das gleiche Ding wie hier“ nochmal machen – dann aber größer aufgezogen. „Dann würde ich alle kleinen Orte an der Strecke mit ins Boot holen“, kündigte er an. Das sei dieses Mal aus Zeitgründen leider versäumt worden.