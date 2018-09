Edersee: Über 100 Jahre altes Modell der Talsperre aufgetaucht

Edersee. Das Modell der Sperrmauer unterhalb der Bericher Hütte ist durch den sinkenden Wasserstand wieder aus dem Edersee aufgetaucht. Das Modell ist über 100 Jahre alt.

Der Artikel wurde aktualisiert am 25. September. Am Montag waren noch 26,7 Millionen Kubikmeter Wasser im Edersee, das sind nur 16 Prozent des Fassungsvermögens. Der höchste Punkt des Modells ist bei 31 Millionen Kubikmetern sichtbar.

Zu sehen ist das Bauwerk nur in Jahren mit extrem niedrigen Wasserpegel. Es steht unterhalb der Bericher Hütte. Bei den Vorarbeiten zum Bau der Edertalsperre vor über einhundert Jahren wurde im Maßstab von 1:25 ein Modell der Talsperre errichtet, um Funktionen der großen Staumauer zu testen.

Das Modell lockte schon früh interessierte Besucher an. Bereits 1913, also ein Jahr vor dem ersten Anstau des Edersees, schrieb der Bergheimer Heimatdichter und Lehrer Christian Fleischhauer in seinem Buch „Im Sperrgebiet. Kulturhistorische Bilder aus dem Waldeckischen Teile der Edertalsperre“: „Immer noch ist der Platz, wo der Hochofen stand, eines Besuches wert. Denn dort findet der Wanderer ein Modell der Sperrmauer und ihrer Durchlässe; der Werbebach speist das künstliche Becken.“ Hier wurden damals verschiedene Vorrichtungen zur Abführung des Wassers an der Talsperre ausprobiert.

Leser Martin Trömner aus Zennern hat eigene Erinnerungen an das Modell der Sperrmauer. Auch 1973 muss es einen trockenen Sommer mit niedrigem Wasserstand gegeben haben. Auf dem Bild, das der Aufschrift zufolge am 16. Juli entstanden ist, ist er (links) mit fünf Jahren zu sehen, rechts daneben sein kleiner Bruder - damals vier Jahre alt.

Modell der Sperrmauer liegt südlich von Nieder-Werbe

Das Sperrmauermodell liegt ungefähr drei Kilometer südlich von Nieder-Werbe an der Ederseerandstraße Richtung Waldeck. Die Ruine der Bericher Hütte, die in den letzten Jahren vor dem Bau der Edertalsperre eine gut besuchte Gastwirtschaft war, ist schon seit einiger Zeit wieder aus dem See aufgetaucht.

Die darunter liegende, noch vollständig erhaltene Brücke über den Werbebach wird erst bei einem Wasserstand von 20,50 Millionen Kubikmetern frei.

Im extrem trockenen Winter der Jahre 2016/17 war das Sperrmauermodell ungewöhnlich lange zu sehen.Bei Dauerfrost im Januar 2017 brach die Krone der Miniatur-Staumauer durch die Eisdecke des Edersees.

Bei dem derzeit niedrigen Wasserstand lohnt sich ein Spaziergang im Edersee-Atlantis.

Von Jörg Schüttler

