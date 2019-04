Motorradfahrer im Visier: An diesem Wochenende kontrolliert die Polizei am Edersee

Im Vorjahr gab es mehr Unfälle

+ © Polizei Auch im Mai 2018 kontrollierte die Polizei Motorradfahrer am Edersee. © Polizei

Zum Auftakt in die Motorradsaison wird die Polizei an diesem Wochenende verstärkt Motorradfahrer am Edersee kontrollieren. Grund: Im vorigen Jahr gab es dort mehr Unfälle.