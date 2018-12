Neujahrsschwimmen am Edersee: Nichts für „Frostbeulen“

Nichts für Kälteempfindliche: Am 1. Januar wird die Badesaison an Hessens größtem See mit der 13. Auflage des Neujahrsschwimmens eröffnet.

Das Neujahrsschwimmen an der Edertalsperre hat seinen festen Platz im nordhessischen Veranstaltungskalender. Um 14 Uhr geht es am Neujahrstag los.

Auch zum Start des nächsten Jahres lädt die Sparte Neujahrsschwimmen des Bürgervereins Hemfurth-Edersee zur Fortsetzung des nasskalten Vergnügens an die Ostseite der Sperrmauer ein.

Um 14 Uhr geht es am Neujahrstag lautstark los, wenn die Waldecker Böllerschützen gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Gier die Badesaison am Edersee offiziell eröffnen werden“, kündigt Gerd Rübsam vom Organisationsteam an.

Trotz des niedrigen Wasserstands in Hessens größtem See rechnen die Veranstalter mit einer großen Teilnehmerzahl. 250 Teilnehmer trauten sich Anfang 2018 ins 4,7 Grad kalte Wasser. „Unser Neujahrsschwimmen hat längst Kultstatus bis weit über die Landesgrenzen hinaus erreicht. Da macht es rein gar nichts, wenn es diesmal ein paar Schritte mehr bis zum Wasser sein werden“, sagt Philipp Witte.

Gemeinsam mit Gerd Rübsam und Andy Happich freut sich Witte über tatkräftige Unterstützung. „Die Gemeinde Edertal ist bei der 13. Auflage genauso mit im Boot wie die Edersee-Touristic. Am allerwichtigsten sind die vielen ehrenamtlichen Helfer am Veranstaltungstag.“ Gerd Rübsam nennt an erster Stelle die Feuerwehr Hemfurth-Edersee, DLRG, Rettungsdienste und Wasserschutzpolizei sowie zahlreiche Frauen und Männer, die sich unter anderem mit dem Beheizen eines Saunawagens und von Badebottichen um das Wohl der Neujahrsschwimmer kümmern werden.

„Selbstverständlich gibt es während des Spektakels auch für die Zuschauer wieder heiße Getränke und Speisen. Die Schwimmer können sich ab 12 Uhr registrieren lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.“

Einbahnstraßen-Verkehr

Wegen des zu erwarteten Besucheransturms wird die Edersee-Randstraße am Neujahrstag zwischen der Ederbrücke in Hemfurth-Edersee und Waldeck-West als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Waldeck ab 8 Uhr ausgewiesen. (r)