Festival Mauerpower lockte Tausende an den Edersee

Feuerwerk und Bootskorso

+ © Heinrich Kowalski Stimmungsvoll: das Feuerwerk mit vorgeschaltetem Bootskorso am Samstagabend. © Heinrich Kowalski

Edersee. Das Feuerwerk am Samstagabend war der Höhepunkt beim Festival Mauerpower, das am Wochenende an der Edersee-Sperrmauer stattfand.