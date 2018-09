Streit zwischen Edersee und Oberweser nimmt kein Ende: Jetzt soll Runder Tisch helfen

Bad Karlshafen/Edersee. Nachdem im Streit um das Wasser aus dem Edersee seit Jahren ergebnislos ein Kompromiss gesucht wird, soll nun ein Runder Tisch helfen, eine Lösung zu finden.

Mit dieser sollen die Anrainer des Stausees wie auch der Oberweser leben können. Das ist ein Ergebnis der Hauptversammlung der Interessengemeinschaft Oberweser/Eder- und Diemelsee, die in Bad Karlshafen tagte.

Die Ederseeanlieger, vor allem Tourismusbetriebe, fordern seit Langem, den Wasserabfluss aus dem Edersee in Eder, Fulda und Weser zu verringern, um den Wasserstand im See attraktiver für Wassersportler und Badegäste zu halten, während die Oberweseranlieger einen Mindestwasserstand für ihre Fähren und Schiffe fordern.

Die Betriebsvorschrift für den Edersee sieht einen Mindestpegel in Hann. Münden von 1,20 Meter vor. Eine dauerhafte Absenkung auf 1,15 Meter wäre extrem problematisch, weil Schiffe dann zwar noch anlegen, aber keine Fracht laden könnten, sagte Katrin Urbitsch, Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Hann. Münden, das für die Talsperre und die Weser zuständig ist.

70.000 Lkw-Fahrten nötig, wenn Schubschiffe wegfallen

Die Fahrgastschifffahrt könne man dann einstellen, weil sie zu riskant werde, es gehe ja um Menschenleben, sagte Jörg Menze, Geschäftsführer der Flotte Weser (Hameln). Die Kiesproduzenten aus dem Raum Minden erklärten, dass ein Wegfall der Schubschiffe auf der Weser pro Jahr 70.000 Lkw-Fahrten nötig machen würde. Außerdem würde fehlender Fährverkehr Tausende von Berufspendlern treffen.

Dies alles werde am Edersee nicht wahrgenommen, lautete eine Kritik. Von dort kamen dagegen Vorwürfe, dass ihre Interessen nicht berücksichtigt würden. Nach heftiger Diskussion einigte man sich darauf, dass der Regierungspräsident in Kassel im Oktober auf neutralem Boden zu einem runden Tisch einlädt.

Problem lasse sich nur gemeinsam lösen

Es war der Punkt, an dem Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke der Kragen platzte, wie er sagte. Bei der Tagung hatte er als Gast an die Zusammenarbeit appelliert, weil sich das Problem der Wasserpegel nur gemeinsam lösen lasse. Als dann ein Edersee-Anlieger meinte, man solle doch besser „von den Statistiken zu den realen Werten wechseln“ war es mit Lübckes Ruhe vorbei. Schließlich wurde im Rahmen eines über fünfjährigen Pilotprojektes mit dem „Triggerlinien“-Sparmodus ausprobiert, ob mit der Absenkung des Wasserstandes am Pegel Hann. Münden von 1,20 auf 1,15 Meter durch Reduzierung des Abflusses aus dem Edersee die dortige Saison in trockenen Jahren verlängert werden kann. Das funktioniert aber nur durch eine akribische Auswertung aller Daten.

Kritik: Im Sommer wurde zuviel Wasser abgelassen

Timo Hartmann (CDU-Fraktionscheff im Kreistag) kritisierte, dass im Sommer zuviel Wasser abgelassen wurde. Man habe nach den Infoveranstaltungen Verständnis gehabt, doch in diesem Sommer sei „die Blase geplatzt“. Man könne das den Menschen am Edersee nicht mehr vermitteln. Die Gastronomiebetriebe wollten auch mit ihrem Personal besser planen können.

Harald Plünnecke vom Vorstand der IG wies darauf hin, dass auch die Weserfähren extrem wichtig sind und bei wenig Wasser nicht oder nur kaum beladen fahren können. Landwirte müssten 20 bis 30 Mal am Tag mit ihren Erntefahrzeugen ans andere Ufer.

Es könne nicht jeder alles für sich beanspruchen, sagte der IG-Vorsitzende Rolf Jürgen Foellmer. Es gehe darum, eine gemeinsame Linie zu finden: „Wenn wir die nicht finden, werden wir scheitern, werden wir zugrunde gehen.“