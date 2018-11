Supersommer und Atlantis sorgen für Touristenboom am Edersee

Der Wassermangel im Edersee hat dem Tourismus in der Ferienregion offenbar nicht geschadet - im Gegenteil. In den ersten acht Monaten 2018 kamen mehr Touristen als im Vorjahreszeitraum.

"Wir haben teilweise Zuwächse von bis zu zehn Prozent", sagte Claus Günther, Geschäftsführer der Edersee Touristic. Das sei trotz "schwieriger Situation ein überraschend gutes Ergebnis". Eigentlich hatten Hotels, Gastronomen und Wassersportler Schlimmes befürchtet. Nachdem der See im Mai voll war, hatte er sich durch die Trockenheit schnell geleert. Nun ist so wenig Wasser im See wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der Füllstand lag zuletzt bei zehn Prozent.

Laut dem Hessischen Landesamt für Statistik melden die größeren Beherbergungsbetriebe in den Gemeinden am Edersee deutliche Zuwächse: 25.000 Gäste kamen bis Ende August beispielsweise nach Edertal (plus 12,6 Prozent), 67.000 Übernachtungen wurden registriert (plus sieben Prozent. In Vöhl waren es 59.000 Gäste (plus 9,1 Prozent) und 182.000 Übernachtungen (plus 5,6 Prozent).

Dass die Saison am Edersee gut lief, liegt laut Günther am sonnigen Wetter: "Wir hatten ein halbes Jahr am Stück Sommer." Auch die durch die Trockenheit im See auftauchenden Ruinen verlassener Dörfer - das Edersee-Atlantis - lockte viele Gäste an.

Die Wasserabgabe aus dem nordhessischen Stausee ist ein Politikum. Sie sichert die Schifffahrt auf der Weser. Wassermangel gilt aber auch als Problem für den Tourismus vor Ort.

Mysteriöse Statue und weitere Objekte im Edersee aufgetaucht

+ Da der Wasserstand des Edersees so niedrig ist wie seit 15 Jahren nicht, ist jetzt eine Statue aufgetaucht, die den Besuchern am See zunächst Rätsel aufgab. © Patrick Böttcher

Der Edersee ist so leer wie seit Jahren nicht und gibt derzeit immer mehr versunkene Geheimnisse preis: Vor einer Woche ist eine mysteriöse Statue aufgetaucht, die zunächst Rätsel aufgab. Sie ist ein beliebtes Foto-Objekt geworden in den vergangenen Tagen.

Die Werbebrücke im Edersee ist zu sehen

+ Nach den Resten von Gut Vornhagen am Waldecker Schlossberg ist inzwischen auch die Fahrbahn der noch vollständig erhaltenen Werbebrücke aufgetaucht. © Jörg Schüttler

Die Faszination am Edersee bricht 2018 auch gerade deswegen nicht ab, weil es immer wieder kleine Sensationen gibt - wie etwa die aufgetauchte Statue. Vor knapp zwei Wochen ist zudem die Fahrbahn der noch erhaltenen Werbebrücke unterhalb der Bericher Hütte und des Sperrmauer-Modells aufgetaucht. Und auch die Ruinen von Gut Vornhagen unterhalb des Waldecker Schlossbergs sind zu sehen.

Weil im Edersee so wenig Wasser ist wie lange nicht mehr, sind mittlerweile auch Millionen Jahre alte Gesteinsformationen zu sehen. Mit ein bisschen Glück kann man dort am Edersee derzeit Fossilien finden.

Edersee-Atlantis bröckelt

Es gibt aber auch negatives zu berichten: Da sich Scharen von Schaulustigen am Edersee tummeln, um die Überbleibsel der untergegangenen Dörfer zu bestaunen, zerfällt das Waldecker Atlantis mehr und mehr. (lhe/mak)