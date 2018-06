   Erste Niederlage im dritten Spiel

Für den nach zwei Spielen in der Fußball-Gruppenligaaufstiegsrunde noch ungeschlagenen SV Balhorn gab es in der dritten Pflichtaufgabe gestern Abend in Anraff einen herben Rückschlag. Die Distelberger von Trainer Christopher Kurz zogen bei der bis dahin noch punktlosen Eintracht 04 Edertal mit 0:4 (0:2) den Kürzeren.

Danach sah es in der ersten halben Stunde jedoch nicht aus. Da besaßen die Balhorner optisch ein Plus, konnten ihre Dominanz gegen eine kompromisslos agierende Platzherrenabwehr aber nicht zählbar umsetzen. Im Gegenteil: die Edertaler mit ihrer blitzschnellen Umschalt- und Kontertaktik hatten durch Dashmir Elmazi (5.) und Alen Muratovic (23.) die klareren Chancen. Für ihre Pausenführung durch Artur Radig (35.) und Simon Heck (43.) benötigten sie jedoch die Schützenhilfe der Balhorner Abwehrreihe. Diese zwei Treffer in der Schlussphase des ersten Durchgangs hinterließen doch Spuren in den Balhorner Reihen. Anscheinend steckte den Gästen auch noch der schwer erkämpfte 2:0-Erfolg vom Sonntag gegen Wolfsanger in den Knochen. Da stimmten über weite Strecken in der Vorwärtsbewegung die Lauf- und Passwege nicht, auch im Zweikampfverhalten, der Bissig- und Spitzigkeit konnte das Kurz-Team nicht an die Leistungen vom Sonntag anknüpfen.

Dies merkte man auch an der Körperspannung und Körpersprache. Statt Zeichen, noch etwas reißen zu wollen, setzte Resignation ein. Im Gegensatz zu den Platzherren von Coach Günter Klose, als Spieler und Trainer der SG Schauenburg im Wolfhager Land kein Unbekannter.

Edertal wuchs kämpferisch über sich hinaus, stellte schon kurz nach der Pausenerfrischung durch das 3:0 von Artur Radig (53.) das Signal auf Grün. Der machte mit seinem dritten Tagestreffer (70.) den Deckel dann endgültig drauf.

Und Balhorn? Bei den Distelbergern konnte im zweiten Durchgang nicht eine einzige nennenswerte Einschussmöglichkeit notiert werden.

Am Samstag ist Balhorn spielfrei, erwartet dann im letzten Gruppenspiel am Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr, den SC Neukirchen. (zih)