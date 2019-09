Marktplatz: Güldener "Burgund" in Top-Zustand

Bad Wildungen. Der erst wenige Jahre alte Golf parkt auf der Straße – der genau 60 Jahre alte Güldner „Burgund“ in der Garage. Das soll sich nun ändern. Deshalb will Fred Kleppe aus Bad Wildungen den alten Traktor verkaufen – damit der VW seinen Platz in der trockenen Garage einnehmen kann.

Ganz leicht fällt dem 75-Jährigen der Verkauf allerdings nicht: „Es tut mir echt leid, aber ich brauche den Platz in der Garage“, beteuert er seine Absichten.

Das Herz des gelernten Autoschlossers hängt eben immer noch an dem „Güldner“, wie der Traktor in Liebhaberkreisen schlicht genannt wird. 2012 hatte Kleppe den Trecker in einem – wie er erzählt – sehr schlechten Zustand gekauft. Der Motor war kaputt, die Kotflügel verschlissen, die Reifen verbraucht.

Aber Fred Kleppe ist eben ein Schrauber alter Schule. Dreieinhalb Jahre war er fast jeden Tag damit beschäftigt, den Güldner zu reparieren und aufzufrischen: Der Motor wurde intakt gesetzt, die Kotflügel wurden in einem frischen Grün neu lackiert, die Riemenscheibe erneuert, vorne wurden neue Reifen aufgezogen – und zudem baute der Rentner auch noch einige Zusatzteile an: einen neuen Frontlader und auch ein neues Mähwerk.

Mit Originalteilen selbst restauriert

„Alles in Eigenleistung“, erzählt der Traktor-Fan voller Stolz: „Rund 3000 Stunden habe ich dafür gebraucht. Jetzt ist der Traktor tip-top in Schuss und in einem 1a-Zustand. Alles ist voll funktionsfähig.“ Auch die Gangschaltung ist neu, ebenso die Dichtungen des Hubzylinders: „Der Trecker verliert keinen Tropfen Öl“, betont Kleppe.

Dabei legt er besonderen Wert darauf, dass er für die Reparaturen und Einbauten nur Originalteile verwendet hat: „Den Frontlader habe ich im Knüllgebirge gekauft. Für das Teil musste ich 100 Kilometer fahren“, erzählt Kleppe – jetzt ist an dem Güldner „Burgund“ eben auch eine Schaufel dran.

Mit dem Traktor ist der Trecker-Fan in den vergangenen Jahren allerdings nicht viel gefahren – nur etwa 70 Betriebsstunden. Bei der Traktorenparade am 8. Mai 2016 in Odershausen war Kleppe aber mittendrin, statt nur dabei. Sein Güldner war einer von 1430 Oldtimer-Traktoren, mit denen seinerzeit ein Weltrekord und der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft wurde. Ein Aufkleber neben dem Fahrersitz stellt es unter Beweis.

Apropos Oldtimer: Der Güldner ist Baujahr 1959, hat 25 PS und drei Zylinder. Als Verkaufspreis peilt Kleppe 9000 Euro an – „Verhandlungsbasis“, wie er sagt. Ein Gutachter habe ihm sogar einen Wert von etwa 13 000 Euro genannt: „Damit liege ich mit meinen Preisvorstellungen deutlich unter dem Wert des Gutachters“, sagt der Rentner – auf Wunsch könne auch ein schriftliches Gutachten erstellt werden. Ein Traktor- und Güldner-Liebhaber ist Kleppe übrigens schon von Kindesbeinen an: „Auch mein Onkel und meine Tante hatten schon Traktoren dieser Marke. Da habe ich mein Herz für den Güldner entdeckt.“ Nun muss der Oldtimer aber Platz machen. „Es hat keinen Sinn mehr“, sagt der Rentner – „vor allem bin ich inzwischen auch viel zu alt dafür.“ (mjx)