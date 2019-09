Schreck in der Obstabteilung: Giftige Bananenspinne in Korbacher Supermarkt entdeckt

Feuerwehr im Einsatz

+ © Jan Franke/Tierrettung/dpa Eine Bananenspinne sitzt in einem Glas. Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolfoto aus dem Jahr 2017 aus Baden-Württemberg. © Jan Franke/Tierrettung/dpa

Am Freitag wurde die Feuerwehr in einen Supermarkt in Korbach gerufen. Dort hat sich eine Bananenspinne verirrt.