Grippe-Impfung auch jetzt noch sinnvoll

Waldeck-Frankenberg. Die Grippe-Welle 2017 hat Deutschland fest im Griff. Schon 85 Tote und 27 000 Erkrankte wurden in der laufenden Saison registriert. Aktuell sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 10 700 Menschen bundesweit erkrankt (Stichtag 31. Januar), in der Woche zuvor waren es rund 6400. In Waldeck-Frankenberg wurden seit Jahresbeginn erst zehn Fälle gemeldet.

Von Lutz Benseler

Friedhelm Sarge vom Kreisgesundheitsamt in Korbach geht davon aus, dass die Grippewelle im Landkreis noch länger anhalten wird. „Die Erfahrungen aus den Vorjahren haben gezeigt, dass mit Beginn der wärmeren Monate, etwa nach der Faschingszeit, ein Erkrankungsrückgang zu verzeichnen war“, erklärt der stellvertretende Amtsarzt.

„Auch jetzt ist noch eine Grippeimpfung sinnvoll“, sagt Sarge. Nach etwa zehn bis 14 Tagen werde der komplette Impfschutz erreicht. Dann hat der Körper die Antikörper gegen die Grippeviren gebildet. Die Ständige Impfkommission am RKI empfiehlt die Grippeschutzimpfung für ältere Menschen, für chronisch Kranke und Schwangere sowie für alle, die Kontakt zu solchen Risikogruppen haben, vor allem Medizin- und Pflegepersonal.

Grundsätzlich kann sich jeder gegen Grippe impfen lassen. In Hessen wird die Impfung sogar generell empfohlen. Ausnahmen: „Kontraindikationen sind eine bekannte Hühnereiweißallergie sowie schwere akute Erkrankungen“, sagt Sarge.

Auch bei leichten Infekten mit Temperaturen unter 38,5 Grad sei noch eine Impfung möglich. „Für Kinder von zwei bis einschließlich 17 Jahren steht ein abgeschwächter Lebendimpfstoff zur Verfügung der als Nasenspray verabreicht wird.“ Ein Grippeimpfung bei Kindern werde aber nur bei bestimmten Grundkrankheiten mit erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen. Bei schwerem Asthma und Immundefekten sei sie nicht angebracht.

