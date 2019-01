War es ein Silvesterböller? Großbrand am Neujahrsmorgen in Ehringen

Scheune und Stall am Rand des alten Dorfkerns brennen lichterloh

Am Neujahrsmorgen brennen am Rande des alten Dorfkerns von Ehringen die Stall- und Scheunenanlagen, die unmittelbar an ein Wohnhaus in der Oberstraße angrenzen.