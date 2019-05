Axel Jakobi will neuer Bürgermeister in Lichtenfels werden

Erster Kandidat für Wahl am 15. September

+ © pr Axel Jakobi ist Bürgermeister-Kandidat in Lichtenfels. © pr

Lichtenfels. Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Lichtenfels hat seinen Hut in den Ring geworfen. Axel Jakobi (parteilos), derzeit Ortsvorsteher im Stadtteil Immighausen, will am 15. September antreten.