Bürgermeisterwahl in Lichtenfels: Wahlforum am 5. September

Lichtenfels. Am 15. September ist Bürgermeisterwahl in Lichtenfels. Zehn Tage zuvor stellen sich die drei Kandidaten beim Wahlforum den Fragen zu aktuellen Themen der Stadt.

Engagiert betreiben die drei Kandidaten, die sich für das Bürgermeisteramt in Lichtenfels bewerben, ihren Wahlkampf: Sina Best, Axel Jakobi und Henning Scheele. Alle drei haben sich außerdem bereit erklärt, am Donnerstag, 5. September, beim Wahlforum unserer Partnerzeitung Waldeckische Landeszeitung in der Mehrzweckhalle Goddelsheim Rede und Antwort zu stehen.

Das Forum in der Mehrzweckhalle Goddelsheim beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für Getränke sorgt der Sportverein Goddelsheim. Der Eintritt ist frei. Die Kandidaten beantworten die Fragen von WLZ-Redaktionsleiter Thomas Kobbe und Redakteurin Marianne Dämmer. Auch die Zuhörer erhalten Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Sina Best(31) aus Dorfitter gehört der SPD an, tritt bei der Bürgermeisterwahl in Lichtenfels als unabhängige Kandidatin an und wird unterstützt von der SPD- und der FDP-Fraktion des Lichtenfelser Parlaments. Sie ist Verwaltungsfachwirtin bei der Gemeinde Edertal und sitzt für die SPD im Vöhler Gemeindeparlament.

Axel Jakobi (53)aus Immighausen ist parteilos. Unterstützt wird er von der Fraktion Die Grünen im Stadtparlament. Er ist Hygieneinspektor beim Kreis Paderborn, bildet außerdem die Hygieneinspektoren für zehn Bundesländer aus. Er ist Ortsvorsteher in Immighausen und stellvertretender Schiedsmann in Lichtenfels.

Henning Scheele (48) aus Schreufa gehört der CDU an, tritt als parteiübergreifender Kandidat an, und wird unterstützt von CDU, WGL und Grüner Bürgerliste. Er arbeitet als Abteilungsleiter bei der AOK für die Privat- und Firmenkundenberatung. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Frankenberger Stadtparlament.