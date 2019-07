Bürgermeisterwahl in Lichtenfels: Alle Wahlvorschläge zugelassen

Drei Kandidaten treten am 15. September an

Alle drei Kandidaten sind für die am 15. September in Lichtenfels anstehende Bürgermeisterwahl zugelassen: (von links) Sina Best, Axel Jakobi und Henning Scheele.

Lichtenfels – Alle drei Kandidaten sind für die am 15. September in Lichtenfels anstehende Bürgermeisterwahl zugelassen: Sina Best, Axel Jakobi und Henning Scheele.