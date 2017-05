Sachsenberg: Aufsitzmäher brennt aus

Sachsenberg. In einer Gärtnerei in Sachsenberg wäre es am Dienstag fast zu einer Brandkatastrophe gekommen.

Ein Aufsitzrasenmäher hatte Feuer gefangen. Dank beherztem Eingreifen des Eigentümers und der Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Die Leitstelle Waldeck Frankenberg alarmierte am Dienstag um 12.19 Uhr die Feuerwehr Sachsenberg, um einen Rasenmäherbrand in der Teichstraße zu löschen. Mit sechs Einsatzkräften unter dem stellvertretenden Stadtbrandinspektor Herbert Knipp, der sich zufällig im Ort aufhielt, rückten die Florianjünger zum Brandort aus. Um notwendige Reparaturarbeiten an einem Aufsitzrasenmäher durchführen zu können, hatte der Eigentümer das Gerät auf einen Anhänger gestellt. Beim Reparieren kam es vermutlich zu einem Kurzschluss, so dass ein Feuer unter dem Fahrersitz im Bereich der Batterien ausbrach. Bevor der Rasenmäher in Vollbrand stand, konnte der Anhänger mit dem brennenden Gerät aus der Scheune ins Freie geschoben werden. Durch einem gezielten Löschangriff unter dem inzwischen eingetroffenen Stadtbrandinspektor Klaus Debus hatten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Der Rasenmäher hatte nach dieser Aktion nur noch Schrottwert. Ein Übergreifen auf die Scheune konnte verhindert werden. www.112-magazin.de