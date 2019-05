Unfall in Serpentinen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am 1. Mai in der Nähe von Lichtenfels schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt.

Für einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Haubern endete die Fahrt mit seiner schwarzen Suzuki am Mittag des 1. Mai im Bereich der Serpentinen zwischen Rhadern und Dalwigksthal bei Lichtenfels.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer von Rhadern in Richtung Dalwigksthal unterwegs gewesen und hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. In der Kurve krachte die Suzuki in einen entgegenkommenden Opel und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts geschleudert. Schwerverletzt blieb der Biker auf der Fahrbahn liegen. Mit mehreren Frakturen kam der 19-Jährige nach der Erstversorgung mit dem angeforderten Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Kassel.

Durch den überraschenden Zusammenprall landete der Opel-Fahrer mit seinem Wagen im Straßengraben. Er und seine Beifahrerin (31) kamen in das Korbacher Krankenhaus. Die beiden Kinder im Auto blieben dagegen unverletzt geblieben und wurden von der Polizei in die Obhut der Verwandtschaft übergeben. Die Feuerwehr musste die Straße reinigen.

Während die Suzuki von einem Bergungsunternehmen abtransportiert wurde, wurde der Opel mit einem Trecker abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 6500 Euro. (112-magazin)