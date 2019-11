Blitzer in Twiste und Berndorf werden ausgetauscht

Twistetal. Autofahrer, die am Dienstag auf der Bundestraße B252 in Twiste und Berndorf unterwegs waren, staunten nicht schlecht, als sie Techniker beim Abbau der Geschwindigkeitsmessgeräte beobachteten.

Ein Anruf im Rathaus ergab Klarheit: Die Geräte wurden nicht etwa gestohlen, sondern planmäßig abgebaut. Sie sollen kurzfristig durch neuere Geräte ersetzt werden, die auch den neusten Anforderungen der Gerichte entsprechen.

Gerade die Blitzer in Twiste waren im vergangenen Jahr mehrfach durch Fehlfunktionen aufgefallen, bei denen grundsätzlich jedes vorbeifahrende Fahrzeug geblitzt wurde. Der Austausch der Blitzgeräte soll zeitnah erfolgen, eigentlich sogar am gleichen Tag, berichtete Bürgermeister Stefan Dittmann auf Anfrage der WLZ: Der Leasing-Vertrag für die bisherigen Geräte sei abgelaufen.

Nun würden modernere Neugeräte aufgestellt, deren Messdaten auch mehr Rechtssicherheit böten. In Twiste wird es künftig nur noch eine Messstelle, vor dem alten Pfarrhaus, geben. Von dort aus wird in zwei Richtungen geblitzt. Die Messstelle am Ortseingang wird aufgegeben, so Dittmann.