Bürgermeisterwahl Twistetal: Stefan Dittmann will im Amt bleiben

Stefan Dittmann tritt bei der Bürgermeisterwahl Twistetal am Sonntag, 28. Oktober, erneut an - als einziger Kandidat. Wir halten Sie hier über den Ausgang der Wahl auf dem Laufenden.

Stefan Dittmann tritt bei der Bürgermeisterwahl erneut als FDP-Kandidat in Twistetal an. Vor fünfeinhalb Jahren hatte er das Amt von seinem Vorgänger Günter Hartmann (SPD) übernommen. Bei der Wahl 2012 trat er gegen Lothar Steiner (SPD) und Wilfried Höhle (CDU) an. Aus der Stichwahl gegen Höhle ging er mit 50,5 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. In diesem Jahr hat Stefan Dittmann keinen Gegenkandidaten.

In der Twistetaler Gemeindevertretung mit 23 Sitzen ist die CDU mit acht Sitzen die größte Fraktion. Es folgt die SPD mit sieben Sitzen. FDP und Wählergemeinschaft Twistetal haben jeweils drei Abgeordnete, die Grünen zwei.