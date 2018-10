Bürgermeisterwahl Twistetal: Stefan Dittmann will bleiben - Erste Zahlen da

Die Wahllokale sind zu. Ob Stefan Dittmann genug Stimmen erhalten hat, darüber halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Die ersten Zahlen sind da.

Aktualisiert um 20.25 Uhr. Nach Auszählung von sechs der sieben Wahllokale hat Amtsinhaber Stefan Dittmann derzeit 74 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Im einzelnen waren das bislang: In Twiste 413 Ja- und 113 Nein-Stimmen, in Elleringhausen 88 Ja- und drei Nein-Stimmen, in Nieder-Waroldern 114 Ja- und 28 Nein-Stimmen, in Gembeck 101 Ja- und zehn Nein-Stimmen, in Ober-Waroldern 91 Ja- und 34 Nein-Stimmen sowie in Mühlhausen 168 Ja- und 141 Nein-Stimmen. Die Briefwähler haben mit 315 Ja- und 126 Nein-Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung liegt bisher 76,2 Prozent.

Es fehlen noch die beiden größten Wahllokale aus Twiste und Berndorf, die Ergebnisse können noch etwas dauern. Der Amtsinhaber und einzige Kandidat hat zur Wahlparty in das Gasthaus "Zur Post" in Twiste geladen, die aber eher einem großen Kindergeburtstag gleicht. Der junge Kandidat hat selbst drei Kinder und viele junge Familien sind zu seiner Unterstützung in das Gasthaus gekommen. Ebenfalls dabei sind die Bürgermeister aus dem Nordwaldeck-Verbund Volkmarsen, Diemelstadt und Bad Arolsen.

Stefan Dittmann tritt bei der Bürgermeisterwahl erneut als FDP-Kandidat in Twistetal an. Vor fünfeinhalb Jahren hatte er das Amt von seinem Vorgänger Günter Hartmann (SPD) übernommen. Bei der Wahl 2012 trat er gegen Lothar Steiner (SPD) und Wilfried Höhle (CDU) an. Aus der Stichwahl gegen Höhle ging er mit 50,5 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. In diesem Jahr hat Stefan Dittmann keinen Gegenkandidaten.

In der Twistetaler Gemeindevertretung mit 23 Sitzen ist die CDU mit acht Sitzen die größte Fraktion. Es folgt die SPD mit sieben Sitzen. FDP und Wählergemeinschaft Twistetal haben jeweils drei Abgeordnete, die Grünen zwei.