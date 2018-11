Vergewaltiger aus Kassel bleibt unbefristet in Haft

Wegen vierfacher Vergewaltigung und zahlreicher anderer Gewaltdelikte ist ein 47-jähriger Kasseler zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Ist diese Strafe verbüßt, schließt sich die Sicherungsverwahrung für den 1971 in Wuppertal geborenen Straftäter an.

Die 1. Strafkammer des Landgerichts blieb damit nur geringfügig unter dem Strafantrag von Staatsanwältin Dr. Sprafke, die elfeinhalb Jahre gefordert hatte. Das Gericht sah den Angeklagten als schuldig an, zwischen 2012 und 2015 insgesamt fünf Frauen in Kassel, Twistetal (Landkreis Waldeck-Frankenberg) und Beverungen (Kreis Höxter) vergewaltigt oder sexuell missbraucht zu haben. Weil er einige der Frauen auch schlug und massiv würgte, wurde er auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Seine damalige Freundin habe er bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und damit in einen lebensbedrohlichen Zustand gebracht, sagte Richter Dreyer in seiner Urteilsbegründung.

In zwei Fällen verabreichte er den damals erst 16 und 20 Jahre alten Frauen in seiner Twistetaler Wohnung das extrem starke Schmerzmittel Targin, um dann die bewegungsunfähigen Frauen sexuell zu missbrauchen. Auch dabei habe, so Dreyer, Lebensgefahr für die Frauen bestanden, weil sie an ihrem Erbrochenen hätten ersticken können.

Die Sicherungsverwahrung begründete der Richter mit der anhaltenden Gefährlichkeit des Mannes, der bereits in Spanien wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt worden war. Davon hatte er zehn Jahre in Spanien und in Kassel abgesessen. Die erste Vergewaltigung seiner Lebensgefährtin auf einem Feldweg in Waldeck-Frankenberg habe sich kaum ein Jahr nach der Entlassung aus der JVA ereignet, sagte der Richter.

"Sie bleiben gefährlich"

Als Richter Jürgen Dreyer das Urteil gesprochen hat und der Angeklagte weiß, dass er vielleicht nie wieder in Freiheit kommt, sinkt er resigniert auf die Anklagebank, bläst die Wangen auf und senkt den Kopf tief in den Schoß. Doch als der Richter von seiner anhaltenden Gefährlichkeit spricht, nickt Sascha E. immer wieder zustimmend, als sei ihm das selbst klar.

Seine Freundin hat er immer wieder geschlagen, gewürgt, vergewaltigt und gedemütigt. Gerade einmal ein Jahr, nachdem er zehn Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen hatte, fing das an. Ein 16-jähriges Mädchen, das in seiner Kasseler Wohnung putzen sollte und dann auf dem Sofa schlief, während der Angeklagte mit seiner Freundin im Schlafzimmer übernachtete, hat er körperlich fixiert und dann vergewaltigt.

In Twistetal machte er eine damals 17-Jährige mit Faustschlägen gefügig und vergewaltigt sie, obwohl sie „Mutti, Mutti“ um Hilfe schrie. Zwei 20- und 21-jährige Frauen wurden mit starken Schmerzmitteln betäubt und dann missbraucht.

Die dissoziale Persönlichkeitsstörung habe ihren Anfang in einer „katastrophalen Kindheit und Jugend“, sagte Dreyer in seiner Urteilsbegründung. Bei allen Taten habe der Angeklagte Alkohol getrunken, jedoch sei dadurch weder seine Steuerungs- noch seine Schuldfähigkeit aufgehoben, sondern höchstens eingeschränkt gewesen.

Der Alkohol spiele längst nicht die Rolle, die der Angeklagte ihm zuschreibe, die angeblichen Erinnerungslücken seien unglaubwürdig. „Auch nach erfolgreicher Alkohol-Entwöhnung würde Ihre Gefährlichkeit nur um fünf Prozent sinken, 95 Prozent kommen aus der Persönlichkeitsstörung“, verwies Dreyer auf das Gutachten der Kasseler Psychiaterin Michaela Unseld.

Sascha E. habe einen starken Hang zu schweren Straftaten, eine „chronische Vergewaltigungsdisposition“, sei emotional instabil und verfüge über ein großes Dominanzstreben. Dies alles mache ihn so gefährlich, dass eine Sicherungsverwahrung erforderlich sei.

Die müsse aber nicht bis zum Lebensende dauern, versuchte Dreyer dem Mann auch etwas Hoffnung mit auf den Weg zu geben: „Die Verwahrung zwingt die JVA dazu, Ihnen Angebote zu machen. Die müssen Sie aber auch wahrnehmen.“

Hintergrund: Verwahrung nach Straf-Verbüßung

Sicherungsverwahrung wird angeordnet, wenn von dem Verurteilten auch nach dem Verbüßen seiner Strafe noch eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Dies muss durch ein Gutachten festgestellt werden. Bis 2011 war auch die nachträgliche Verhängung der Sicherungsverwahrung möglich, bis diese Praxis vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekippt wurde. Damals kamen viele sicherungsverwahrte Straftäter frei, was zu erheblichen Debatten und großem polizeilichen Aufwand zur Überwachung der häufig wegen Sexualdelikten Verurteilen führte. Heute muss die Sicherungsverwahrung mit dem Urteilsspruch verkündet werden. Sie schließt sich an die verhängte Freiheitsstrafe an und muss sich etwa, was Größe der Zelle und Freizeitangebot betrifft, vom Regelvollzug unterscheiden.