Chemikalien von Gefahrgutlastwagen liefen aus: Straße bei Twistetal voll gesperrt

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem Gefahrgutunfall mit einem Lastwagen. Die Straße zwischen Twistetal-Berndorf und Twiste wird voraussichtlich bis 10 Uhr gesperrt bleiben.

Aktualisiert um 8.30 Uhr. Der Fahrer wurde von Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht, dass aus seinem Anhänger eine Flüssigkeit tropfen würde. Nachdem er dies kontrolliert hatte, rief er die Feuerwehr. Da sich in dem Fahrzeug verschiedene Reinigungsmittel befanden, die auch Gefahrstoffe enthielten, musste die Feuerwehr die Einsatzstelle dahin gehend absichern.

Der Fahrer einer Spedition aus Nienburg (Niedersachsen) war gegen 21.45 Uhr von Korbach in Richtung Bad Arolsen unterwegs gewesen und musste seinen Truck in Höhe der Firma "Ab In Die Box" stark abbremsen. Dabei verrutschte die Ladung; es kam zu einem Säureaustritt, der umgehend die Polizei, Feuerwehrkräfte, die Straßenmeisterei und den Rettungsdienst auf den Plan rief.

Nach Angaben des Einsatzleiters wurde das Stückgut unter CSA ( Chemikalienschutzanzug) vom Lkw abgeladen und in angeforderte Stahlbehälter verbracht - augelaufene Stoffe wurden aufgenommen und entsorgt. Ein eigens von der Versicherung bestellter Havariekommissar erreichte in den frühen Morgenstunden die Unfallstelle und forderte ein Entsorgungsunternehmen an, um das Gefahrgut zu sichern und abtransportieren zu lassen. Auch hier ist derzeit die Feuerwehr unterstützend tätig.

