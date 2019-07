Vöhler Feuerwehrleute können jetzt kostenlos ins Freibad

Gemeinde dankt auf diesem Weg den Aktiven aus den Einsatzabteilungen

+ © Renner Die aktiven Feuerwehrleute aus der Gemeinde Vöhl dürfen ab sofort kostenlos die beiden Freibäder in Vöhl und in Marienhagen nutzen. © Renner

Vöhl – Einen Lohn bekommen die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren nicht, trotzdem stehen sie rund um die Uhr bereit für Einsätze. Dafür will die Gemeinde Vöhl jetzt Danke sagen – und ermöglicht allen Mitgliedern der Vöhler Einsatzabteilungen ab sofort den kostenlosen Eintritt in die Freibäder in Vöhl und Marienhagen.