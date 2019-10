Bürgermeister-Wechsel in Vöhl: Kalhöfer eingeführt, Stappert verabschiedet

Amtsantritt am 1. Dezember

+ © Renner Karsten Kalhöfer (rechts) ist ab 1. Dezember neuer Bürgermeister von Vöhl. Er löst Matthias Stappert (Mitte) ab. Links Karl-Heinz Stadtler, Vorsitzender des Gemeindeparlaments. © Renner

Vöhl – Am 1. Dezember tritt Karsten Kalhöfer sein Amt als neuer Bürgermeister von Vöhl an, am Montag wurde er offiziell ins Amt eingeführt. Noch-Bürgermeister Matthias Stappert wurde verabschiedet.