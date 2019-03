Drei Kilometer Ölspur in Vöhl: Frankenberger Soldaten helfen Lkw-Fahrer

Ederbringhausen. Zwei Soldaten aus der Burgwaldkaserne in Frankenberg haben einem Lkw-Fahrer in der Gemeinde Vöhl aus einer misslichen Situation geholfen.

Die Soldaten waren am Montag nach Frankenberg unterwegs, als sie den in Not geratenen Lkw-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Ederbringhausen und Niederorke bemerkten. Dieser versuchte verzweifelt, eine defekte Kraftstoffleitung zwischen den Tanks mit den bloßen Händen abzudrücken.

Mit Werkzeug aus ihrem Wagen schafften es die Soldaten, die Leitung wieder so weit zu reparieren, dass der Lkw-Fahrer seine Fahrt zur nächsten Werkstatt fortsetzen konnte. Die defekte Leitung hatte schon für eine etwa drei Kilometer lange Ölspur gesorgt.

Nach Angaben von Einsatzleiter Marco Amert waren die Feuerwehren aus Orke, Buchenberg und Ederbringhausen gegen 16.40 Uhr alarmiert worden, um die Ölspur auf der Kreisstraße abzustreuen und das kontaminierte Bindemittel wieder aufnehmen. Dabei waren 28 freiwillige Helfer im Einsatz; auch Mitarbeiter von Hessen-Mobil wurden angefordert. Bis 18.30 Uhr musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

