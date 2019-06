Straße zur Jugendburg Hessenstein wurde für 250000 Euro  erneuert

Ederbringhausen – In den vergangenen Jahren war die Straße zur Jugendburg Hessenstein vor allem für eines bekannt: die zahllosen Schlaglöcher. Teils sei die Fahrt darauf schon gefährlich gewesen, sagt Berthold Langenhorst, Geschäftsführer der Herberge. Nun investiert der Landkreis 250.000 Euro in eine neue Fahrbahn – obwohl die eigentlich Hessen-Forst gehört.

Drei Wochen lang wurde während des laufenden Betriebs gebaut, Gäste mussten derweil durch den Wald von Altenlotheim hinauf fahren zur Jugendburg. Jetzt ist die gut 1,5 Kilometer lange Fahrbahndecke von der Bundesstraße kommend wieder freigegeben für den Verkehr.

Die Straße gehört Hessen-Forst, doch investieren wollte der Landesbetrieb dort nicht. Für den Holzabtransport sei der Zustand ausreichend gewesen, hieß es stets. Doch mit dem Fahrrad sei es teils schon gefährlich gewesen, sagt Langenhorst. „Und Busfahrer haben sich manches Mal geweigert, dort hoch zu fahren“, sagt Kreisbeigeordnete Hannelore Behle. Die Gemeinde Vöhl habe einmal im Jahr die schlimmsten Schlaglöcher ausgebessert – „aus Kulanz“, wie Kai Bremmer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sagt. Doch es sei klar gewesen: Nach der Sanierung der Burg muss die Straße erneuert werden.

Nun hat der Landkreis, der gemeinsam mit dem NABU Hessen und der Kreishandwerkerschaft Träger der Jugendburg ist, Geld in die Hand genommen. Anfang Mai haben die Arbeiten begonnen, zunächst hätten jedoch viele organisatorische Aufgaben bewältigt werden müssen, sagt Berthold Langenhorst. Breite Wege für die Feuerwehr und die Müllabfuhr mussten gesucht und ausgeschildert werden, auch Lebensmittellieferungen für den Herbergsbetrieb mussten umorganisiert werden.

Nun sind die Arbeiten an der Straße abgeschlossen, doch das nächste größere Vorhaben steht bereits an. Noch in diesem Jahr soll die Kläranlage saniert werden. Dies sei ebenfalls notwendig. Kosten: rund 100 000 Euro. Zahlen wird das das Land, das auch Eigentümer der Burg ist.

Auch das Vorhaben, möglichst allen Menschen eine Auszeit auf der Jugendburg zu ermöglichen, wird weiter verfolgt. Schon bei der großen Sanierung vor zwei Jahren wurden barrierefreie Rollstuhlfahrerzimmer, ein Fahrstuhl und ein Treppenlift eingebaut, nun wollen die Gesellschafter den Burghof behindertengerecht umgestalten. Für Sehbehinderte wird ein Leitstreifen mittels Steinen entstehen, der vom Burgtor bis zum Eingang führt. Und direkt vor dem Tor gibt es künftig Parkbuchten für Beeinträchtigte.

Das Kopfsteinpflaster auf dem Hof wird bleiben, doch es wird ein ebener Weg entstehen, auf dem sich mit dem Rollstuhl fahren lässt. Schon jetzt gebe es viel positives Feedback von Gruppen, die mit beeinträchtigen Menschen auf die Jugendburg kommen, sagt Berthold Langenhorst.

Die Übernachtungszahlen seit der Sanierung seien übrigens gestiegen. In diesem Jahr werden es rund 18 000 sein und damit so viele wie nie, sagt Berthold Langenhorst. Diesen Wert wollen die Gesellschafter auch in Zukunft halten, dann wäre die Auslastung gut. 132 Betten gibt es in der Jugendherberge.