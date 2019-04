Liebhaber kultiger Campingfahrzeuge treffen sich am Edersee

Über Ostern am Teichmann-See

+ © pr Stilecht auf Tour: Campingfahrzeuge, die vor 1995 gebaut wurden, dürfen dabei sein beim Treffen in Herzhausen. Wie dieser Tablett 305 Kornett de Luxe von 1967. © pr

Herzhausen. Erstmals Mal treffen sich am Edersee Fans von Oldtimer- und Youngtimer-Campingfahrzeugen. Von 19. bis 22. April werden am Campingplatz Teichmann 40 bis 70 Fahrzeuge aus dem In- und Ausland erwartet.