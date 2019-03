Paukenschlag in Vöhl: Gemeindebrandinspektor Bernd Schenk abgewählt

Marco Amert ist Nachfolger

Vöhl. Überraschender Wechsel an der Spitze der Vöhler Feuerwehren: Gemeindebrandinspektor Bernd Schenk muss seinen Hut nehmen. Bei der Wahl in der Jahreshauptversammlung am Freitag in Marienhagen unterlag er seinem bisherigen Stellvertreter Marco Amert.