Von Lkw gelöst: Reifen schleudert bei Frankenberg auf Auto

Viermünden. Auf der Bundesstraße 252 zwischen Ederbringhausen und Viermünden ist am Freitagnachmittag ein Lkw-Reifen in einen VW Golf geflogen.

Laut Polizei befuhr gegen 13.35 Uhr ein 47-Jähriger aus einem Frankenauer Ortsteil mit seinem VW die Bundesstraße von Ederbringhausen in Richtung Vermünden. In entgegengesetzter Richtung war ein 55-Jähriger aus dem Raum Fulda mit seinem Lastkraftwagen samt Anhänger unterwegs.

Als beide Fahrzeuge sich einander näherten, riss plötzlich eine Radnabe am Lkw. Ein Reifen löste sich und schleuderte in den Gegenverkehr, stieß zunächst auf die Motorhaube des VW, die sich durch den Aufprall öffnete, und schlug dann mit voller Wucht in die Windschutzscheibe des blauen Golf ein.

Trotz der fehlenden Sicht war der 47-jährige Autofahrer in der Lage, den VW in der Spur zu halten und abzubremsen. Trotzdem wurde der Mann zur Kontrolle mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer überstand den Unfall unbeschadet.

Am Golf entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro - er wurde abgeschleppt. Wie hoch der Schaden am Lkw ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

(112-magazin.de)