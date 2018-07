Wald brennt zwischen Marienhagen und Obernburg

Marienhagen/Obernburg. Waldbrand zwischen Marienhagen und Obernburg: Dort brennt es seit Dienstagnachmittag an mehreren Stellen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Vöhl wurden gegen 15.22 Uhr alarmiert. Kurze Zeit später wurden die Wehren Korbach und Waldeck nachalarmiert. Am frühen Dienstagabend war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Landwirte unterstützen die Einsatzkräfte beim Transport von Löschwasser.

Dadurch, dass der Wald an mehreren Stellen in Brand steht, handelt es sich um eine besondere Herausforderung für die Feuerwehren. Das Wasser für die Löscharbeiten wird derzeit durch einen Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht.

Unter Atemschutz versuchen die Kräfte, das Feuer in den Griff zu bekommen. Einsatzleitung hat Gemeindebrandinspektor Bernd Schenk. Die Korbacher Kriminalpolizei ermittelt.

Immer wieder entstehen derzeit wegen Hitze und Trockenheit Waldbrände, zuletzt unter anderem in der Nähe von Baunatal.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

(112-magazin.de)