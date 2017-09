Ex-Bürgermeister-Kandidat Henricus Pillardy erneut vor Gericht

Anklage: Wählertäuschung und Volksverhetzung

+ © Schulten Henricus Pillardy hatte Volkmarsens Bürgermeister Harmtut Linnekugel bei der Wahl am 6. März 2016 herausgefordert. © Schulten

Volkmarsen. Der selbst ernannte Satiriker Henricus Pillardy (23), Kandidat der Bürgermeisterwahl 2016 in Volkmarsen, muss sich am kommenden Donnerstag, 21. September, ab 9 Uhr in einem neuen Verfahren vor dem Amtsgericht Korbach wegen des Verdachts der Wählertäuschung und der Volksverhetzung verantworten.