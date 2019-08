Lkw ohne Zulassung verliert Gerüst-Teile in Volkmarsen und Külte

Irrfahrt

+ © 112-magazin.de Irrfahrt: Diesen nicht zugelassenem Lkw fand die Polizei schließlich in Volkmarsen. © 112-magazin.de

Volkmarsen – Die Fahrt mit einem nicht zugelassenen Lkw endete am Samstagabend für den Fahrer in Volkmarsen mit einer Festnahme durch die Polizei. Zuvor hatte der Mann Ladungsteile in Külte und Volkmarsen verloren.