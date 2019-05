Messerangriff in Volkmarsen: Täter und Opfer hatten schon vorher Streit

Der Tatort in Volkmarsen am Mittwochabend.

Nach dem Messerangriff am Mittwochabend in Volkmarsen ist das verletzte Opfer aus dem Krankenhaus entlassen worden.

„Die Verletzungen waren zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich“, teilte die Polizei in Korbach am Freitag mit. Wie berichtet, waren am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Volkmarser Innenstadt einige Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 25-jährige Bad Arolser durch Messerstiche verletzt.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo Korbach ergaben nun, dass das ganze offenbar eine Vorgeschichte hat: Laut Polizei gab es in den Tagen vor der Auseinandersetzung bereits Streit zwischen dem 25-Jährigem und dem 20-jährigen Tatverdächtigen. Am Samstag, 18. Mai, seien die beiden schon einmal aufeinandergetroffen. Dabei soll der 25-Jährige den 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizei Bad Arolsen ermittelt in dieser Sache wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Bad Arolser. „Die Hintergründe der Streitigkeiten sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, es soll aber auch um Drogengeschäfte gegangen sein“, teilte die Polizei mit.

An der Auseinandersetzung am Mittwochabend sei außer den aus Afghanistan und Pakistan stammenden Männern, zu denen auch der Tatverdächtige gehört, auch eine größere Gruppe von Bekannten des Bad Arolsers beteiligt gewesen.

Der 20-jährige Afghane, der den Arolser mit dem Messer verletzt haben soll, sei gestern Nachmittag nach den polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Es werde aber weiter ermittelt.