Auto mit Wohnmobil bei Waldeck kollidiert: 35-jährige Frau schwer verletzt 

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag um 15.15 Uhr zwischen Höringhausen und Nieder-Waroldern (Kreis Waldeck-Frankenberg). Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Eine 35-jährige Fahrerin aus Diemelstadt war mit ihrem schwarzen Renault Clio auf der Landesstraße in Richtung Nieder-Waroldern unterwegs. Dort kam ihr ein Wohnmobil entgegen, in dem ein 45 und 49 Jahre altes Ehepaar mit ihren 9- und 13-jährigen Kindern saß. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Autofahrerin in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und schleuderte frontal ins Wohnmobil.

Nach der Kollision befreite sich die 35-Jährige zunächst selbst aus dem Auto. Nach der ersten Behandlung vor Ort brachten die Rettungssanitäter die Frau, die keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt, ins Korbacher Krankenhaus. Die Insassen des Wohnmobils erlitten einen Schock und kamen vorsorglich ins Krankenhaus nach Bad Arolsen.

Die Straße, die einige Zeit gesperrt war, wurde nach den Reinigungsarbeiten der Feuerwehr wieder für den Verkehr freigegeben. (r/WLZ)