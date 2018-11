Brand in Fleischwarenfabrik in Usseln: 100.000 Euro Schaden

Schnelles Eingreifen der Feuerwehren verhinderte Schlimmeres

+ © 112-magazin.de Feuerwehreinsatz in Usseln: Bei Waldecker Fleischwaren Saure brannte es. © 112-magazin.de

Bei einem Brand in der Firma "Waldecker Fleischwaren Saure" in Usseln ist am Dienstag ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Der Einsatz der Feuerwehren verhinderte Schlimmeres.