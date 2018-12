In Willingen beginnt die Skisaison - auch ohne echten Schnee

Ab diesem Wochenende kann in Willingen Ski gefahren werden

Willingen. Am Samstag, 22. Dezember, öffnen in Willingen die Lifte am Ritzhagen. Wie schnell weitere folgen, ist noch unklar, doch die Willinger haben ihre Vorbereitungen für die Skisaison weitestgehend abgeschlossen.