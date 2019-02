Mittags mit 2,14 Promille unterwegs: Willingerin von Polizei gestoppt

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Willingen ist am Samstagmittag bei Nuttlar mit 2,14 Promille angehalten worden. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

Die 51-jährige fuhr am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der Landesstraße L776 von Rüthen in Richtung Nuttlar. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise hielt die Polizei die Frau an und kontrollierte sie. Der Alco-Vortest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, eine Strafanzeige gefertigt und der Führerschein sichergestellt, wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilte.

