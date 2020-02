Hund treibt tagelang tot im Edersee: Polizei sucht Besitzer 

Edersee: Ein toter Hund gibt der Wasserschutzpolizei derzeit Rätsel auf. Der Hund trieb tagelang im Edersee.

Toter Hund im Edersee gefunden

im gefunden Wasserschutzpolizei kann das Tier keinem Besitzer zuordnen

keinem Besitzer zuordnen fraglich ist, woher der Hund kommt und wie es zum Unfall kam

Waldeck - Ein toter Hund gibt der Wasserschutzpolizei derzeit Rätsel auf - im Edersee wurde eine tote Hündin gefunden, leider kann das Tier keinem Besitzer zugeordnet werden.

Hund von Polizei aus Edersee geholt

Wie Polizeioberkommissarin Simone Böhmert auf Nachfrage mitteilte, wurde die Wasserschutzpolizei Edersee am Donnerstag (20.02.2020) über einen im Edersee treibenden toten Hund informiert. Am Freitagmorgen konnte das Tier von Simone Böhmert im Bereich Dorfstelle Berich aufgefunden und an Land gebracht werden.

Da das Tier keine Hundemarke trägt, konnte der Besitzer nicht informiert werden. Nach Schätzungen der Wasserschutzpolizei Edersee lag der Hund bereits seit einigen Tagen im Wasser und war dadurch aufgeschwemmt. Wie lange das Tier schon tot ist, war zunächst unklar. Auch die Todesursache konnte nicht geklärt werden.

Polizei findet Hund am Edersee: Beschreibung des Tieres

schwarze, kurze Haare

wiegt unter zehn Kilogramm

Die Körperlänge der Hündin : 50 Zentimeter.

Auffällig an dem Tier ist eine sehr lange und dünne Rute.

Wer einen Hund mit diesen Merkmalen vermisst, kann sich bei der Wasserschutzpolizei Edersee melden.

Wasserschutzpolizei am Edersee

Die Wasserschutzpolizei Waldeck sorgt am Edersee auch auf dem Wasser für Sicherheit und Ordnung und fungiert als Ansprechpartner vor Ort. Besonders in der Hauptsaison haben sie viel zu tun. Die Steganlagen umfassen rund 2500 Segelboote, dazu kommen Elektroboote, Mietbootfahrer sowie Schwimmer und Taucher im Edersee um die sich die Wasserschutzpolizei kümmert. Die HNA begleitete die Beamten einen Tag auf ihrem Schiff.

Tier stirbt durch Unachtsamkeit

Auch ein Reiher verendete im Jahr 2019 qualvoll im Edersee. Grund des Unglücks war ein Angelhaken, der sich samt Schnur um den Hals des Tieres wickelte. Der Naturschutzbund NABU forderte daraufhin alle Angler am Edersee auf, ihre Angelutensilien zu entsorgen und so die Tiere in ihrem Lebensraum zu schützen.

