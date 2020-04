Zweijähriger allein zu Hause – Polizisten als Babysitter

Kreis Waldeck-Frankenberg: Weil eine alleinerziehende, hochschwangere Mutter in Krankenhaus wollte, musste die Polizei auf ihr Baby aufpassen.

Eine hochschwangere, alleinerziehende Mutter muss ins Krankenhaus

Zweijähriger Sohn kann nicht mitkommen

Polizei passt auf Kleinkind auf

Vöhl – Außergewöhnliche Babysitter hatte ein Zweijähriger aus Vöhl, und zwar Polizisten aus Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg). Seine alleinerziehende, hochschwangere Mutter musste für die Geburt in ein Krankenhaus in Kassel gefahren werden.

Waldeck-Frankenberg: Polizei babysittet Kleinkind - Mutter muss in Klinik

Um kurz nach 23 Uhr war am Freitagabend ein Anruf bei der Leitstelle Waldeck-Frankenberg eingegangen. Eine 26-jährige Frau aus der Gemeinde Vöhl meldete sich und bat um einen Krankenwagen, da die Geburt ihres zweiten Kindes unmittelbar bevorstand.

Krankenwagen und Notarzt machten sich auf den Weg, um sich der Sache anzunehmen - bis dahin verlief alles normal.

Waldeck-Frankenberg: Polizei babysittet Kleinkind - Keine Betreuungsperson verfügbar

Doch vor Ort ergab sich das Problem, dass der zweijährige Sohn der Hochschwangeren nicht alleine in der Wohnung bleiben konnte, denn seine alleinerziehende Mutter sollte für die Geburt in ein Kasseler Krankenhaus gefahren werden. Somit wurde die Polizei um Hilfe gebeten.

Vöhl: Zweijähriger allein zuhause – Polizisten als Babysitter https://t.co/nKUSjRIs4c — HNA-online (@HNA_online) April 4, 2020

Eine Freundin, die eigentlich auf den Zweijährigen aufpassen sollte, konnte nicht erreicht werden. Und ein Onkel, den die 26-Jährige noch selbst telefonisch verständigt hatte, musste erst aus Niedersachsen anreisen.

Waldeck-Frankenberg: Polizei babysittet Kleinkind und wartet bis es eingeschlafen ist

Also nahmen sich die eingesetzten Polizisten aus Korbach der Sache an, warteten, bis der Zweijährige eingeschlafen war und passten dann auf ihn auf. Noch vor Eintreffen des Onkels aus Niedersachsen, um kurz vor 1 Uhr, traf die Freundin der 26-Jährigen in der Wohnung ein - und die Polizisten übergaben die Betreuung des Kindes in ihre Hände.

jun/112-magazin.de

