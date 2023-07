Menschen im Landkreis Kassel heiraten wieder öfter – 1000 Ja-Worte in einem Jahr

Von: Sebastian Schaffner

Es muss ja nicht immer Sylt sein: Eines der schillerndsten Hochzeitspaare 2022 bildeten Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner und TV-Moderatorin Franca Lehfeldt, die sich auf der Nordseeinsel das Ja-Wort gaben. Unter den Trauzeugen waren Dutzende Promis – und der Unterkieferknochen eines Finnwales (rechts). © Foto: Axel Heimken/dpa

Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner und TV-Moderatorin Franca Lehfeldt haben es getan, Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck ebenfalls: Sie haben im vergangenen Jahr geheiratet. Auch im Landkreis Kassel liegt das Ja-Wort nach den eher tristen Corona-Jahren wieder stark im Trend. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2022 hervor.

Kreis Kassel – Demnach haben im Vorjahr fast 1000 Paare im Kreisgebiet geheiratet. Das sind rund 100 mehr als noch im Jahr zuvor. Auch in der Stadt Kassel trauten sich wieder wesentlich mehr Menschen: 935 (Vorjahr: 855).

Da niemand frisch Vermählte fragt, warum sie nicht schon im Vorjahr geheiratet haben, lässt sich über die Gründe des Hochzeitsanstiegs nur spekulieren. Die Statistiker haben allerdings eine durchaus plausible Erklärung: den Wegfall der Pandemiebeschränkungen. 2021 galten noch strenge Sicherheitsauflagen.

Mit 26 600 Ja-Worten gab es nach Angaben des Landesamtes in ganz Hessen so wenig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1946. Zum Vergleich: Landesweit heirateten 2022 dann wieder 28 600 Paare.

Im Standesamt Wolfhager Land – Bad Emstal, Habichtswald, Naumburg, Wolfhagen und Zierenberg – haben im vergangenen Jahr 171 Paare den Bund der Ehe geschlossen. Zuvor waren es 122. In Baunatal und Schauenburg stieg die Zahl von 116 auf 126, in Hofgeismar von 40 auf 46, in Kaufungen von 45 auf 51, in Helsa von 16 auf 23, in Niestetal von 62 auf 83.

Doch es gibt auch statistische Ausreißer: In Calden (83) und Vellmar (59) zählten die Standesbeamten 2022 einen leichten Rückgang. „Inzwischen steigt die Nachfrage aber wieder merklich an“, berichtet Magdalena Wichert vom Standesamt in Vellmar. Während der Hochphase der Pandemie, als wegen der rigiden Abstandsregeln zeitweise nur das Brautpaar allein ins Trauzimmer kommen durfte, hätten nur wenige Menschen Lust auf Heiraten gehabt, erinnert sie sich. „Das hat sich komplett gewandelt. Vor allem im Mai hatten wir sehr viele Eheschließungen“, sagt Magdalena Wichert. Sie beobachtet, dass die Feiern auch wieder größer ausfallen.

Die Hochzeit der Hochzeiten liegt eindeutig im Sommer. Laut Statistik haben sich im Kreis Kassel im Juli und August jeweils 133 Paare trauen lassen. Ganz anders sieht’s im Winter aus: 20 offenbar kälteresistente Pärchen gaben sich im Januar das Ja-Wort. Im Februar waren es mit 74 gleich wieder signifikant mehr. Mit dem 02.02.2022, dem 20.02.2022 und dem Valentinstag boten sich drei einprägsame Hochzeitstage an. Im Kasseler Stadtgebiet zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Juli lag in der Gunst der Ehewilligen ganz vorn (128), der Januar ganz hinten (18). (Anna Reiss und Sebastian Schaffner)