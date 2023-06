Ab sofort Schöpfverbot im Landkreis – Stadt Kassel zieht bald nach

Von: Boris Naumann

Trocken liegende Kiesbänke: Oft nur noch wenige Zentimeter hoch – wie hier an der Nieste bei Niestetal-Sandershausen – fließt das Wasser durch das Flussbett. Geringe Wassermengen können im Wasser lebenden Organismen schwer zu schaffen machen. © Boris Naumann

Wieder geht den Bächen und Flüssen das Wasser aus. So spricht der Landkreis Kassel mit sofortiger Wirkung erneut ein Schöpfverbot aus – so früh im Jahr wie noch nie. Die Stadt Kassel will Ende der Woche nachziehen.

Kreis Kassel – „Damit ist die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen, Teichen und Seen verboten“, sagt Thomas Ackermann, Dezernent für Umwelt und Klimaschutz. Davon nicht betroffen seien zunächst die Fulda und die Weser. Das Verbot gilt bis Dienstag, 31. Oktober 2023.

Schon im vergangenen Jahr war das Schöpfverbot relativ früh erlassen worden – am 24. Juni. Jetzt sind es wieder einige Tage früher. Noch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 war das Wasserentnahmeverbot erst im August erlassen worden. Einzig 2021 war es nass genug gewesen.

Die Serie der zu trockenen Jahre reißt also nicht ab. Tatsächlich ist das Frühjahr 2023 – von lokalen Schwankungen abgesehen – in etwa so trocken wie schon der Frühling 2022, der seit 2018 bislang der trockenste war (siehe Artikel unten). „Der Dürremonitor Deutschland zeigt, wie dramatisch die Situation aktuell in unserer Region ist“, bestätigt Ackermann.

Bei einem Wasserentnahmeverbot dürfen keine größeren Wassermengen zum Beispiel für die Bewässerung von Gärten und Grünflächen aus Bächen und Flüssen abgepumpt werden. Selbst die Entnahme von kleinen Wassermengen wie zum Tränken von Tieren ist mit dem Verbot tabu.

Der Erlass gilt für Anlieger und Eigentümer ebenso wie für Kommunen. Wer gegen das Verbot verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Je nach Einzelfall droht ein Bußgeld bis zu 100 000 Euro. Das Entnahmeverbot gilt nicht für zugelassene Nutzungen.

„In erster Linie dient solch ein Schöpfverbot dem Naturschutz“, erklärt Ackermann. Durch das extreme Niedrigwasser drohen die Lebensräume für im Wasser lebende Organismen zu verschwinden – das betrifft Larven von Insekten und Amphibien ebenso wie Fische und wasserliebende Pflanzen. Wegen des geringen Wasserstandes erwärmen sich die Gewässer schneller, was zu Sauerstoffarmut und zum Absterben der Tiere führen kann.

Grund für die sehr niedrigen Pegelstände ist die anhaltende Trockenheit. Tatsächlich ist seit dem Winter bis Mitte Juni erneut viel zu wenig Regen gefallen, als dass Bäche und Flüsse ausreichend Wasser führen könnten. Problematisch ist dabei auch, dass wegen der Serie von trockenen Jahren seit 2018 inzwischen auch tiefere Bodenschichten immer weniger Wasser führen, sodass schon relativ früh im Jahr wenig Wasser für Bäche und Flüsse zur Verfügung steht.

Beispiel Losse: An der Pegelmessstation Helsa des Landes Hessen wird die Marke für den sogenannten Mittleren Niedrigwassersabfluss (MNQ) schon seit dem 8. Juni unterschritten. Somit fließen schon seit fast zwei Wochen nur noch weniger als 0,1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Losse. Das sind weniger als 100 Liter. Normalerweise fließen durch die Losse bei Helsa im Schnitt etwa 630 Liter pro Sekunde.

Noch nicht einmal die Regenschauer der vergangenen Tage machen sich in irgendeiner Weise bemerkbar. Das lässt sich auch am Pegel der Nieste ablesen. So ist der Pegelstand an der Messstelle in Dahlheim seit dem 1. Juni kaum noch messbar. Die Messwerte liegen seit Wochen regelmäßig um einige Zentimeter unter dem sogenannten Pegelnullpunkt.

Der Pegelnullpunkt ist vergleichbar mit dem MNQ, nur dass es hier um einen mittleren Niedrig-Pegelstand geht und nicht um eine mittlere Niedrig-Durchlaufmenge. Eine Unterschreitung des Pegelnullpunktes bedeutet: Es ist weniger Wasser im Fluss als bei einem über viele Jahre ermittelten durchschnittlichen Niedrigwasserwert.

Erstes Halbjahr erneut trockener als in den Vorjahren

Ein Blick auf aktuelle Messwerte bei den Niederschlägen verrät: Auch das erste Halbjahr 2023 wird ähnlich trocken ausfallen wie schon das Frühjahr 2022. Und das war schon das Trockenste seit 2018. Somit scheint sich auch das aktuelle Jahr 2023 in die Folge der regenarmen Jahre 2018, 2019, 2020 und 2022 einzureihen.



Beispiel Niederkaufungen: Wie die Internetplattform für Agrarwetter proplanta.de aufzeigt, reicht die bis Mitte Juni 2023 erreichte Niederschlagsmenge in Niederkaufungen mit 271 Millimetern noch nicht einmal an die in den gleichen Vorjahreszeiträumen erreichten Mengen heran (2022: 272 Millimeter 2021: 343 Millimeter, 2020: 292 Millimeter). Mit anderen Worten: 2023 ist bislang trockener als jedes der drei Jahre zuvor.



Ein noch trockeneres Bild ergibt sich für die Wetterstation in Wolfhagen-Wenigenhasungen: Bis Mitte Juni 2023 fielen dort 230 Millimeter Niederschlag, im Jahr 2022 waren es im gleichen Zeitraum 255 Millimeter. Auch dort hat die Frühjahrs-Niederschlagsmenge in den vergangenen drei Jahren abgenommen (2022: 255 Millimeter, 2021: 324 Millimeter, 2020: 282 Millimeter).



Aber es gibt auch lokale Unterschiede: In Schauenburg-Elgershausen fiel bis Mitte Juni 2023 etwas mehr Regen (276 Millimeter) als im gleichen Zeitraum 2022 (271 Millimeter. Das Gleiche gilt für Grebenstein: Dort fielen 270 Millimeter bis Mitte Juni 2023, im Jahr 2022 waren es mit 267 Millimeter drei Millimeter weniger. Die Unterschiede sind marginal und lösen das Problem Trockenheit bei Weitem nicht. (Boris Naumann)