Ärztemangel droht weiter im Landkreis Kassel

Von: Boris Naumann

46 Prozent aller Hausärzte im Landkreis Kassel werden bis zum Jahr 2025 eine Nachfolge finden müssen. Ansonsten droht eine eklatante Versorgungslücke. © Bernd Weißbrod/dpa

Erhebliche Versorgungsdefizite zeichnen sich bei Haus- und Fachärzten ab

Kreis Kassel – Drohender Ärztemangel bleibt weiter ein Problem – vor allem auf dem Land. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) hervor. Das gilt in erster Linie für die Versorgung mit Hausärzten. Die Versorgung mit Fachärzten sieht dagegen besser aus – zumindest aktuell.

Hausärzte

Laut KVH-Bericht ist die Hausarztversorgung im Landkreis Kassel aktuell – wie auch schon in den vergangenen zwei Jahren – nicht optimal. Der Landkreis wird von der KVH in die vier Bereiche Hofgeismar, Kassel-Nord, Wolfhagen und Kassel-Süd unterteilt, wobei zu Kassel-Süd auch Edermünde, Gudensberg und Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis zählen.

Im Bereich Hofgeismar erreicht der Versorgungsgrad gerade mal 87,4 Prozent, im Bereich Kassel-Süd sind es 90 Prozent. Wegen der hohen Bevölkerungszahl dort sind sogar 16,5 Sitze für Allgemeinmediziner aktuell nicht besetzt, im schwach besiedelten Bereich Hofgeismar sind es 5,5 vakante Sitze.

Eine Unterversorgung beginnt, wenn der Versorgungsgrad in einem Bereich unter 75 Prozent liegt, eine Überversorgung, wenn der Versorgungsgrad 110 Prozent überschreitet. Knapp unter diesem Wert von 110 liegt allein der Bereich Wolfhagen mit 108,1 Prozent, gefolgt vom Bereich Kassel-Nord mit derzeit 101,2 Prozent. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich damit die Versorgungslage in Hofgeismar, Kassel-Süd und Kassel-Nord jedoch weiter verschlechtert, allein in Wolfhagen hat sich die Situation leicht verbessert. „Es zeigt sich, dass die hausärztlich Niedergelassenen vermehrt in den strukturstärkeren Gebieten des Landkreises und vor allem am Rand rund um die Stadt Kassel zu finden sind“, heißt es in dem KVH-Bericht.

Aber selbst in der Nähe von Kassel und den Mittelzentren Baunatal, Vellmar, Hofgeismar und Wolfhagen – dort, wo aktuell die meisten Arztpraxen angesiedelt sind – könnte sich bis zum Jahr 2030 schon ein erheblicher Nachbesetzungsbedarf ergeben.

Soll heißen: Immer mehr Hausärzte werden in nächster Zeit in den Ruhestand gehen und daher ihre Praxen mit jungen Ärzten neu besetzen müssen. Tatsächlich sind aktuell 65,5 Prozent aller Hausärzte im Landkreis Kassel älter als 50 Jahre. Das normale Berufsaustrittsalter beträgt 65 Jahre. So werden allein im Bereich Hofgeismar 46 Prozent aller Hausärzte bis 2025 eine Praxisnachfolge finden müssen, in Kassel-Süd sind es 28,7 Prozent und in Kassel-Nord 24,7 Prozent. Wolfhagen kommt noch glimpflich davon mit einer Quote von nur 8,6 Prozent.

Mit Blick auf den gesamten Landkreis Kassel werden bis zum Jahr 2035 sogar bis zu 53,8 Prozent aller aktuell praktizierenden Hausärzte in den Ruhestand gegangen sein.

Fachärzte

Zur fachärztlichen Versorgung zählen Augenärzte, Chirurgen, Orthopäden, Frauenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte, Kinder- und Jugendärzte, Nervenärzte, Psychotherapeuten und Urologen. Die KVH stellt fest: „Die fachärztliche Versorgung zeigt in ihrer Gesamtschau noch eine gute flächendeckende Versorgung.“ Das heißt jedoch noch lange nicht, dass in allen Kreis-Kommunen alle Arztgruppen vertreten sind. Das gilt nur für Mittelzentren wie Baunatal und Vellmar. Fast alle Arztgruppen sind in Hofgeismar (außer Nervenarzt), Lohfelden (außer Nervenarzt und Urologen) sowie in Kaufungen (außer Nervenarzt, Urologen und Hautarzt) angesiedelt.

Alle übrigen Landkreiskommunen weisen zum Teil große Lücken bei einzelnen Arztgruppen auf, sie werden schlicht von den gut versorgten Nachbarkommunen mitversorgt. Die Bedarfsplanung der KVH sieht das auch so vor. In der Theorie ergibt sich damit auch kein Defizit in der Fläche – im Gegenteil: Alle Facharztgruppen weisen nach Berechnungsgrundlage der KVH aktuell einen sehr guten Versorgungsgrad zwischen 109 (Kinder- und Jugendärzte) und 132 Prozent (Frauenärzte) aus. Mit anderen Worten: Rein rechnerisch gibt es derzeit für immerhin sieben Arztgruppen im Landkreis Kassel sogar eine Überversorgung.

Am schwächsten vertreten sind allein die Nervenärzte mit 99 Prozent. Jedoch sei die Beibehaltung dieser Ausgewogenheit eine der großen aktuellen Herausforderungen, konstatiert die KVH. Tatsächlich spielt auch hier die drohende Überalterung der Ärzteschaft die entscheidende Rolle. So sind vor allem die aktuell praktizierenden Chirurgen und Orthopäden mit durchschnittlich 56,1 Jahren besonders alt – gefolgt von den HNO-Ärzten (55,6 Jahre), den Psychotherapeuten (55,6 Jahre) und den Augenärzten (54,5 Jahre). Für alle Facharztgruppen im Landkreis Kassel gilt: Sie sind im Schnitt deutlich älter als im hessischen Mittel. So ergibt sich allein für die Augenärzte ein Nachfolgebedarf bis zum Jahr 2025 von knapp 40 Prozent. Eng wird es auch bei den Psychotherapeuten (35 Prozent) sowie den HNO- und den Nervenärzten (je 30 Prozent).

Dass es hier zu Problemen kommen kann, weiß auch die KVH: „Auch bei den Fachärzten sind Praxisnachbesetzungen kein Selbstläufer mehr – Nachwuchs ist rar.“

WEITERER ARTIKEL:

„Endlich wieder für Patienten da sein“

FRAGEN & ANTWORTEN Hausarzt Christoph Claus zur Versorgungssituation

Kreis Kassel – Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat neue Daten zur Ärzteversorgung im Landkreis Kassel geliefert. Die Zahlen hält Christoph Claus vom Hausärzteverband Hessen mit eigener Praxis in Grebenstein für problematisch.



Hier einige Fragen und Antworten.



Wie schätzt der Hausärzteverband die aktuelle Versorgung mit Hausärzten im Landkreis Kassel ein?



Christoph Claus sieht schon jetzt einen Mangel an Hausärzten. Die Folge: „In den ländlichen Gebieten sind die meisten Praxen überlastungsbedingt nicht mehr dazu in der Lage, neue Patienten aufzunehmen.“ In seiner Praxis in Grebenstein beträgt die Wartezeit bei regulären Arztterminen aktuell zwei bis drei Wochen, für Früherkennungsuntersuchungen ein bis zwei Monate und für zeitlich unkritische Termine zwei Monate. „Natürlich werden dringende Fälle fast immer taggleich behandelt.“



Welche Fahrzeiten müssen Patienten inzwischen hinnehmen, um die nächste Hausarztpraxis zu erreichen?



„Die Fahrtzeiten zum Hausarzt schwanken bei meinen Patienten zwischen fußläufig einigen Minuten und über eine Stunde Fahrzeit, weil Patienten am neuen Wohnort keinen Hausarzt finden“, schildert Claus die Situation.



Schon vor 10 Jahren stellte der KVH-Gesundheitsreport einen Mangel an Hausärzten fest. Hat sich die Situation im Vergleich zu heute eher verbessert oder verschlechtert?



Claus sagt klar: „Die Situation hat sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert.“ Es herrsche Studienplatzmangel und der Politik fehle der Wille, die Arbeit der Ärzte adäquat zu honorieren. „Als Folge der Budgetierung arbeiten wir immer mehr für immer weniger Geld“. Zudem gebe es keinen Kostenausgleich für die Inflation. Nicht zuletzt sorge überbordende Bürokratie und die „Einführung dysfunktionaler Digitalisierung unter Androhung von Honorarkürzungen“ für erheblich Missmut.



Was muss passieren, um vor allem außerhalb von Ober- und Mittelzentren die Ansiedlung von Hausarztpraxen attraktiv zu machen?



„Mehr Medizinstudienplätze satt Gesundheitskioske“, sagt Claus. Auch hält er nichts von sogenannten Community health nurses, also von speziell ausgebildeten Pflegefachkräften für den Einsatz auch auf dem Land. Zudem wünscht er sich eine Digitalisierung, „die nicht nur den Kassen, sondern auch den Praxen und Patienten dient“. Weiterhin fordert Claus die Entbürokratisierung seines Berufs, die Aufhebung der Honorarbudgets und stattdessen gerechte Honorare und dementsprechend eine neue ärztliche Gebührenordnung. Nicht zuletzt müssten Übergangsregelungen für praxisabgebende und praxisübernehmende Ärzte geschaffen werden. Claus: „Wir wollen endlich wieder für unsere Patienten da sein und nicht als bürokratische Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen missbraucht werden.“



Was wurde bislang unternommen, um den Hausarztmangel zu begegnen?



Bisher seien bei einzelnen Punkten Bemühungen wahrzunehmen, um die Arbeit von Medizinern auch auf dem Land attraktiver zu machen, sagt Claus. Sie reichten von einer Landarztquote im Medizinstudium über die Niederlassungsförderung der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen bis hin zu lokalen Ärztehäusern und vergünstigten Krediten. „Ohne öffentlichkeitswirksame Kampagnen wie die der KVH würde das Problem des Ärztemangels noch weniger wahrgenommen werden.“