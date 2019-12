Endspurt im Jahresschlussverkauf beim Autohaus Ostmann

Der Jahresschlussverkauf ist auf den Zielgeraden. Noch bis zum 31.12.2019 haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich ihr Wunschfahrzeug anzuschauen, Probe zu sitzen und zu fahren. „Zwischen den Jahren“ haben die ŠKODA Ostmann Häuser geöffnet und stehen Ihnen rund um das Thema Auto mit „Rat und Tat“ zur Verfügung.

Aktuell werden noch einige wenige ŠKODA KODIAQ, KAROQ, FABIA, OCTAVIA, SCALA und KAMIQ Tageszulassungen und/oder Lagerwagen beim Autohaus Ostmann zu Top Konditionen angeboten.

Finanzierung, Leasing oder Barpreis – Sie entscheiden

Neben den attraktiven Leasing- und Finanzierungsangeboten, haben alle ŠKODA Interessierten selbstverständlich die Möglichkeit ihr Wunschfahrzeug zum besten Barpreis zu kaufen. Fragen Sie einfach das Team vor Ort, nach Ihrem ganz individuellen Angebot.

Schon auf der Suche nach etwas Neuem?

Für alle die, die sich von ihrem PKW trennen wollen, bieten die Škoda Ostmann Autohäuser beste Preise bei der Inzahlungnahme an. Einfach beim Standort und Verkäufer des Vertrauens nachfragen.

Kompetente Beratung & ausgezeichneter Service gefällig?

Sollte man mit seinem PKW gerade auf der Suche nach einer passenden Werkstatt sein, so wird man in den ŠKODA Ostmann Häusern in Wolfhagen, Melsungen, Bad Arolsen oder Niestetal sicherlich fündig. Vom Wintercheck bis hin zu Garantiearbeiten wird jeder Werkstattkunde fündig.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeit sowie den Autohaus Ostmann Angeboten finden Sie unter: https://www.autohaus-ostmann.de/de/skoda-jahresschlussverkauf

