Silvester- und Neujahrspreise beim Autohaus Ostmann

Neues Jahr – neues (Preis)Glück

Der Jahresschlussverkauf beim Autohaus Ostmann endet heute. Clever ist, dass ab heute die Ostmann Silvester- und Neujahrspreise starten und die erste Januar Woche über gültig sind. Wer also noch auf der Suche nach einem attraktiven ŠKODA Angebot ist, der wird in der Autohaus Ostmann Fahrzeugsuche fündig.

Škoda „Simply Clever“ © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG © Škoda / Autohaus Ostmann KG

Aktuell sind die Modelle ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ, KAROQ und KODIAQ sehr gefragt. Interessierte finden dort Tageszulassungen, Neufahrzeuge oder top Gebrauchtwagen zu besten Konditionen.

Ausgezeichneter Service im neuen Jahr gefällig?

Ein guter Vorsatz für das neue Jahr könnte sein, eine passende Werkstatt zu finden. Warum sich nicht mal ganz unverbindlich in den ŠKODA Ostmann Häusern in Wolfhagen, Melsungen, Bad Arolsen oder Niestetal informieren und beraten lassen. Auch den verschiedensten Fremdfabrikaten nimmt man sich vor Ort gerne an.

Das Autohaus Ostmann feiert 125 Jahre ŠKODA – feiern Sie mit.

Jetzt vormerken! Kommen Sie am 25.01.2020 zum ŠKODA Buffet in die 4 Ostmann Standorte (Melsungen, Bad Arolsen, Niestetal und Wolfhagen) und entdecken Sie die neuen Jubiläumsmodelle „DRIVE 125“, den ŠKODA CITIGOe IV sowie den ŠKODA SUPERB IV. Interessante Unterhaltungsprogramme, attraktive Preise für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sowie „regionale Leckereien“ erwarten Sie.

+ Weitere Informationen zu den Autohaus Ostmann Angeboten finden Sie unter:

https://www.autohaus-ostmann.de/de/skoda-jahresschlussverkauf

Die ŠKODA Autohaus Ostmann Teams wünschen allen einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Autohaus Ostmann in Wolfhagen

Autohaus Ostmann in Bad Arolsen

Autohaus Ostmann in Melsungen

Autohaus Ostmann in Niestetal