31-Jährige wandert auf Deutschlands schönsten Wanderwegen von Sylt bis Oberstdorf

Von: Werner Brandau

Teilen

Vom Strand in die Berge. Auf ihrer 1240 Kilometer langen „Nord-Süd-Trail“ quer durch Deutschland machte die 31-jährige Corina Polutta aus Schleswig-Holstein auch in Ahnatal-Weimar Station, um sich am Bühl zu erfrischen. © Werner Brandau

Wandern ist die große Leidenschaft von Corina Polutta. Das gilt nicht nur auf kurzen Strecken in heimischen Gefilden, sondern auch schon mal auf längeren Touren, wie jetzt, von der nördlichsten Spitze Deutschlands nach Oberstdorf in den Alpen. 1240 Kilometer will die 31-Jährige zu Fuß auf Deutschlands schönsten Wanderwegen zurücklegen.

Ahnatal – „Ich habe mich sehr gut auf diese Tour vorbereitet und diverse Erfahrungen sammeln können“, berichtet die studierte Heilpädagogin aus Heide in Schleswig-Holstein. Die Anregung für die über 1200 Kilometer-Wanderung auf dem „Nord-Süd-Trail“ habe sie sich auf YouTube geholt.

„Ich habe eine besondere Beziehung zur Natur, möchte Abenteuer erleben und die Menschen und die Welt kennenlernen“, sagt die junge Frau, die jeden Schritt ihrer Tour selbst laufen will. Mitfahrangebote habe sie schon etliche bekommen, aber stets abgelehnt.

Für die Strecke quer durch Deutschland hat sie sich sechs Monate unbezahlten Urlaub genommen, weil sie die Tour ohne Zeitdruck genießen möchte. „Am 16. April bin ich von meiner Heimatstadt mit dem Bus nach Sylt gefahren und dann in List vom nördlichsten Punkt Deutschlands losgewandert.“

Inzwischen hat sie ein Drittel ihrer Tour hinter sich und ist seit dem 18. Juni im Landkreis Kassel unterwegs. Über Bad Karlshafen, Hann.-Münden, Immenhausen und Espenau ist sie nach Ahnatal gewandert und zieht nun weiter nach Schauenburg und Bad Emstal.

„Die Menschen in der Region sind sehr freundlich und versorgen mich gelegentlich auch mal mit gekühltem Wasser“. Besonders angetan ist sie von der Nordhessischen Mittelgebirgslandschaft, dem Märchenlandweg und dem Kasselsteig.

„Dabei vergesse ich beinahe, dass ich stets zwischen elf und dreizehn Kilogramm Gepäck in meinem Rucksack mitschleppe; und das, obwohl ich minimalistisch ausgestattet bin.“ Ein Sonnenhut, eine Regenjacke und ein Handy mit einer Wanderer-App seinen ihre wichtigsten Begleiter.

Dass sie allein unterwegs ist, mache ihr keine Angst, auch nicht, wenn sie nachts im Wald in Unterständen, Schutzhütten oder im mitgeführten Zelt schlafe, erklärt sie. Der Risiken sei sie sich sehr wohl bewusst, will sich aber ihre positive Stimmung nicht vermiesen lassen. Außerdem melde sie sich täglich bei Freunden, das gebe ihr eine gewisse Sicherheit.

Grafik: Der Wanderweg von Corina Polutta © HNA

Die benötigte Verpflegung kauft sie sich unterwegs. Betteln sei nicht ihr Ding, weil sie glaube, dass es andere Menschen nötiger hätten. „Mit der Hygiene ist das so eine Sache, gerade bei diesen Temperaturen“, sagt sie lächelnd. Freibäder gehören daher zu ihren Lieblingsorten an der Strecke. Einmal dufte sie sich ihre Kleidung sogar in einer Privatwohnung waschen.

Ansonsten müsse man den eigenen Körpergeruch schon ertragen, sagt sie, schnappt sich ihren Rucksack mit der grünen Wanderplakette, die sie als Wanderer auf dem „Nord-Süd-Trail“ ausweist um zum nahe gelegenen Bühl zu gehen. Dort will sie sich erfrischen und im Habichtswald übernachten, bevor sie die restlichen 800 Kilometer ihrer Tour auf Deutschlands schönsten Wanderwegen in Angriff nimmt. (Werner Brandau)